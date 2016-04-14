Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
GG-RSI-CCI - Indikator für den MetaTrader 4
Dieser Indikator informiert Sie über den aktuellen Trend und bietet gute Einstiegszeitpunkte.
Für Ausstiegszeitpunkte ist er jedoch nicht hilfreich.
Ind_Period : Periode des (RSI and CCI).
Avg_Period1 und Avg_Period2 : Perioden der gleitenden Durchschnitte.
GG-RSI-CCI
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9233
