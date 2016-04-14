CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

GG-RSI-CCI - Indikator für den MetaTrader 4

Gordon Gekko | German English Русский Español Português
Ansichten:
1328
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator informiert Sie über den aktuellen Trend und bietet gute Einstiegszeitpunkte.

Für Ausstiegszeitpunkte ist er jedoch nicht hilfreich.


Ind_Period : Periode des (RSI and CCI).

Avg_Period1 und Avg_Period2 : Perioden der gleitenden Durchschnitte.


GG-RSI-CCI




Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9233

Min/Max Bands Min/Max Bands

Dieser Indikator zeigt die Min/Max-Werte der letzten X Bars

wlxBWWiseMan wlxBWWiseMan

wlxBWWiseMan Indikator.

ChartPlusChart V2 ChartPlusChart V2

Dieses Programm protokolliert Kurse von Brokern, die außerhalb des Marktes liegen mit Hilfe der Metatrader Plattform.

BIG DOG Trade strategy BIG DOG Trade strategy

Die hier präsentierte Handelsstrategie basiert auf einer Ausbruchs-Strategie unter Verwendung von den Eigenschaften einer bestimmten Handelszeit im Forex-Markt .