CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

wlxBWWiseMan - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1318
Ranking:
(8)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador wlxBWWiseMan muestra las velas del cambio de tendencia. El signo azul indica en la tendencia bajista, el rojo en la alcista.

Para el cálculo de los valores del indicador wlxBWWiseMan se usa Awesome oscillator.

wlxBWWiseMan

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9231

Multiperíodo Multiperíodo

¡Gráficos de diferentes períodos en la misma ventana! El sueño del trader se ha cumplido...)

Auto Trade with BB Auto Trade with BB

Auto trading with the help of some indicators.

Bandas por los valores máximos y mínimos (Min/Max Bands) Bandas por los valores máximos y mínimos (Min/Max Bands)

Este indicador permite visualizar el valor mínimo de los precios mínimos y el valor máximo de los precios máximos para las últimas X barras. Puede ser útil para el cálculo del valor de Trailing Stop de las órdenes.

GG-RSI-CCI GG-RSI-CCI

Este indicador le informa sobre la tendencia actual. Es útil para entrar en el mercado.