Bandas por los valores máximos y mínimos (Min/Max Bands) - indicador para MetaTrader 4
Autor:
Julien Loutre
Este indicador permite visualizar el valor mínimo de los precios mínimos y el valor máximo de los precios máximos para las últimas X barras.
Lo utilizo para calcular los valores de Trailing Stop de mis órdenes.
Ejemplo del indicador con el parámetro Period = 20, GBPUSD, M1.
Nota de redacción:
Este indicador es la traducción de la versión en inglés.
Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor en privado.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9232
