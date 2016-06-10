Autor:

Julien Loutre



Este indicador permite visualizar el valor mínimo de los precios mínimos y el valor máximo de los precios máximos para las últimas X barras.

Lo utilizo para calcular los valores de Trailing Stop de mis órdenes.







Ejemplo del indicador con el parámetro Period = 20, GBPUSD, M1.





Nota de redacción:

Este indicador es la traducción de la versión en inglés.

Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor en privado.



