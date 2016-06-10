CodeBaseSecciones
Bandas por los valores máximos y mínimos (Min/Max Bands) - indicador para MetaTrader 4

Autor:

Julien Loutre

Este indicador permite visualizar el valor mínimo de los precios mínimos y el valor máximo de los precios máximos para las últimas X barras.

Lo utilizo para calcular los valores de Trailing Stop de mis órdenes.


Ejemplo del indicador con el parámetro Period = 20, GBPUSD, M1.


Nota de redacción:

Este indicador es la traducción de la versión en inglés.

Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor en privado.


    Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
    Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9232

