GG-RSI-CCI

Предлагаемый индикатор информирует вас о текущем тренде, что создает хорошую возможность для входа в рынок.

Не стоит его использовать для закрытия позиций.



Параметры:

Ind_Period : период индикаторов (RSI и CCI). Avg_Period1 и Avg_Period2 : периоды скользящих средних для индикаторов.

