GG-RSI-CCI - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 13883
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Описание:
Предлагаемый индикатор информирует вас о текущем тренде, что создает хорошую возможность для входа в рынок.
Не стоит его использовать для закрытия позиций.
Параметры:
Ind_Period : период индикаторов (RSI и CCI).
Avg_Period1 и Avg_Period2 : периоды скользящих средних для индикаторов.
Картинка:
GG-RSI-CCI
Примечание редакции:
Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.
Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.
Если эта работа вам понравилась, не забудьте поблагодарить автора.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9233
