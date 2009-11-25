CodeBaseРазделы
Индикаторы

GG-RSI-CCI - индикатор для MetaTrader 4

Описание:

Предлагаемый индикатор информирует вас о текущем тренде, что создает хорошую возможность для входа в рынок.

Не стоит его использовать для закрытия позиций.

Параметры:

Ind_Period : период индикаторов (RSI и CCI).

Avg_Period1 и Avg_Period2 : периоды скользящих средних для индикаторов.

Примечание редакции:

Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.

Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.

Если эта работа вам понравилась, не забудьте поблагодарить автора.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9233

