¡Saludos!

Hola a todos.

Hoy me gustaría alegrarles otra vez con mi nuevo programa que indudablemente les hará un buen servicio.

Quiero señalar que los programas de este tipo con frecuencia son de pago, pero yo se los ofrezco con el código abierto para el análisis porque quiero que ¡todos nosotros nos desarrollemos, seamos más inteligentes, tengamos éxito y nos alegremos de la vida! )

El indicador permite mostrar los gráficos de velas de diferentes períodos de tiempo en la misma ventana.

Sucede que el cambio del período de la ventana no es deseable porque provoca la anulación de los valores de los indicadores, etc., y el uso de varias ventanas a veces es díficil. Además, el cambio del período es imposible durante la prueba con visualización. (

Ahora Usted puede colocar un indicador o varios en el gráfico, indicar los períodos necesarios y observar el desarrollo del mercado en una ventana.

Aplicación:

El indicador puede visualizar tanto los períodos más pequeños como los períodos más grandes respecto al gráfico principal.

El ajuste del período se realiza a través de la variable

TimeFrame

Con TimeFrame=0 (por defecto), se dibuja el siguiente período menor: por ejemplo, 5М para el gráfico 15М .

Para mover el gráfico por la vertical, hay que hacer lo siguiente:

Seleccionar la etiqueta de este gráfico (por ejemplo, M5 ) haciendo doble clic. Arrastrar en un lugar nuevo y soltar tras la llegada del nuevo tick.

O cambie la propiedad

Vertical_Shift=-60;

Velas mayores.

Para la comodidad de la correlación visual de los períodos, en el gráfico también se contornean las velas mayores.

Si el período del indicador es más pequeño que el principal, los contornos de las velas mayores se ven en las velas del indicador.

De lo contrario, si el período del indicador es más grande que el principal, los contornos de las velas mayores se ven sobre las velas del gráfico principal.

Se puede cancelar el trazado de contornos de velas “mayores” usando la variable

ShowOutline=True;

Las velas mayores permiten observar visualmente cómo se construye un gráfico multinivel.

Ajuste de contornos de velas “mayores”.

Color:

extern color ColorBullShadow = BlanchedAlmond ;//color de la sombra de velas alcistas extern color ColorBullBody = NavajoWhite ;//color del cuerpo de velas alcistas extern color ColorBearShadow = Gainsboro ;//color de la sombra de velas bajistas extern color ColorBearBody = Gray ;//color del cuerpo de velas bajistas

Contornos

extern bool BackRoundCandles = True ;// dibujar como fondo o marco extern int OutlineWidth = 3 ;//ancho del marco

Uso durante la prueba visual

A menudo nos llevamos un disgusto por no poder cambiar el período de tiempo durante la prueba de la estrategia.

¡Ahora este problema está solucionado parcialmente!

Para usar el indicador en el Probador de Estrategias (durante la visualización de la prueba), hay que cambiar la variable TesterMode en el valor True.

TesterMode = True

Usted puede usar el indicador en la prueba visual si la función start del EA probado va a contener el siguiente código:

GlobalVariableSet( "TesterTimeCurrent", TimeCurrent());

Con esta acción, el EA informa al indicador el tiempo simulador de la prueba. El indicador lee la variable global y trabaja con datos históricos.