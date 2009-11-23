CodeBaseРазделы
Индикаторы

Полосы по максимальным и минимальным значениям (Min/Max Bands) - индикатор для MetaTrader 4

Julien | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
5906
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Julien Loutre

Этот индикатор позволяет визуализировать наименьшую из минимальных и наибольшую из максимальных значений цены последних X баров.

Я использую его для вычисления значения трейлинг стопа (Trailing Stop) моих ордеров.


Пример индикатора с параметром Period = 20, GBPUSD, таймфрейм M1.


Примечание редакции:

Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.

Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.


    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9232

