Автор:

Julien Loutre



Этот индикатор позволяет визуализировать наименьшую из минимальных и наибольшую из максимальных значений цены последних X баров.

Я использую его для вычисления значения трейлинг стопа (Trailing Stop) моих ордеров.





Пример индикатора с параметром Period = 20, GBPUSD, таймфрейм M1.





Примечание редакции:

Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.

Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.



