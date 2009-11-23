Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Полосы по максимальным и минимальным значениям (Min/Max Bands) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5906
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
Julien Loutre
Этот индикатор позволяет визуализировать наименьшую из минимальных и наибольшую из максимальных значений цены последних X баров.
Я использую его для вычисления значения трейлинг стопа (Trailing Stop) моих ордеров.
Пример индикатора с параметром Period = 20, GBPUSD, таймфрейм M1.
Примечание редакции:
Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.
Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9232
Индикатор, основанный на фильтре Ходрика-Прескотта (Hodrick Prescott Filter)HardLevels
Показывает важные уровни поддержки/сопротивления с различных таймфреймов. Есть фильтр наиболее значимых уровней.
Рисует уровни, "притягивающие" цену.Кластерная средняя
Данный индикатор показывает отклонения скользящих средних по валютной паре, с учетом заданных гармоник колебаний валютных индексов.