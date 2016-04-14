Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Min/Max Bands - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1113
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber
Julien Loutre
Dieser Indikator zeigt Ihnen die höchsten Hochs und die tiefsten Tiefs, der letzten X-Bars.
Ich verwende ihn dazu, um das Trailingstop meiner orders zu berechnen.
Screenshot:
Screenshot, Period = 20 on M1
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9232
wlxBWWiseMan
wlxBWWiseMan Indikator.MultyPeriod
Dieser Indikator kann Ihnen Kerzen aus verschiedenen Timeframes in einem Fenster anzeigen
GG-RSI-CCI
Dieser Indikator informiert Sie über einen Trend und bietet gute Einstiegszeitpunkte.ChartPlusChart V2
Dieses Programm protokolliert Kurse von Brokern, die außerhalb des Marktes liegen mit Hilfe der Metatrader Plattform.