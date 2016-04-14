CodeBaseKategorien
Indikatoren

Min/Max Bands - Indikator für den MetaTrader 4

Julien
1113
(7)
Urheber

Julien Loutre

Dieser Indikator zeigt Ihnen die höchsten Hochs und die tiefsten Tiefs, der letzten X-Bars.

Ich verwende ihn dazu, um das Trailingstop meiner orders zu berechnen.


Screenshot:


Screenshot, Period = 20 on M1

    Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9232

