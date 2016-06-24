CodeBaseSeções
Julien Loutre

Este indicador permite a visualização da mínima mais baixa e a máxima mais alta para as últimas X barras.

Eu uso ele para calcular o valor de Stop Móvel em minhas ordens.


Screenshot:


Screenshot, com Período = 20 na M1

    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9232

