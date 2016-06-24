Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Bandas Min/Max - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1599
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:
Julien Loutre
Este indicador permite a visualização da mínima mais baixa e a máxima mais alta para as últimas X barras.
Eu uso ele para calcular o valor de Stop Móvel em minhas ordens.
Screenshot:
Screenshot, com Período = 20 na M1
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9232
wlxBWWiseMan
Indicador wlxBWWiseMan.MultyPeriod
O indicador permite exibir os horários da vela de diferentes períodos de tempo em uma única janela
GG-RSI-CCI
Este indicador lhe informa sobre a tendência e oferece uma boa possibilidade de entrada.ChartPlusChart V2
Programa de registro de cotações exteriores ao mercado de empresas de corretagem com a plataforma MetaTrader.