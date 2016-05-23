El programa-simulador para afilar la estrategia, ejecuciín de indicadores y entrenamientos de habilidades de trading en general. Está disponible una nueva versión del programa! Simulador de Trading 2 () http://codebase.mql4.com/en/code/9220) Doy la bienvenida! Ha decidido complacerse aqui con este nuevo programa

Descargar, usar, entrenar, resultarán habilidades e intuición. Recibir el beneficio. Y no te olvides poner una calificación - dejar lo demás...) La descripción: El programa se da cuenta de una oportunidad para llevar a cabo trade virtual con los datos historóricos. Esto es probablemente para ponerlo a prueba con la estrategia manual en modo de alta velocidad,n real y seguro (!) estimar una paridad de ganancia y la pérdida y sus propias habilidades. El programa ayudará a sentir realmente "condiciones de la lucha", con la oportunidad de "scroll" de eventos o pausas para toma de decisiones o el análisis al vuelo. Entrenar, combatientes!)) Uso: El experto debe colocarse en la carpeta experts (C: \Program Files\...\experts). Se requiere iniciar en un probador de estrategia con la visualización. En la parte inferior de la ventana habrá etiquetas de texto que operarán el trade. Para comprar es necesario seleccionar (dos veces al hacer clic en la etiqueta) buy para arrastrarlo un poco desde el borde inferior de la ventana y lanzarlo. La etiqueta cambiará de color y de orden con los valores preestablecidos

Lote

,

ganacias

y Stop-loss se abrirán.

Cerca de la etiqueta habrá un valor de pérdidas/ganancias de esa orden. Para el cierre de la orden, conviene volver al borde inferior de la ventana de la etiqueta correspondiente. Mucho , Ganacia y Stop-loss Etiqueta (hacer click dos veces wn el botón derecho para desplegar que el menú). es posible cambiarlo a través de la propiedad de la correspondiente(hacer click dos veces wn el botón derecho para desplegar que el menú).

En la parte superior de la ventana se muestra la información sobre el balance y el beneficio general.

de bloqueoEs posible abrir simultáneamente dos órdenes opuestas, lo que se llama, lock.

Hay oportunidad de cerrar una parte de una posición.

Es necesario para ello:

Poner un probador en pausa. Cambiar el valor de la etiqueta Lote de la parte que se exige para el cierre. Para arrastrar una etiqueta de la orden (compra o venta) en el fondo de la ventana. Para reanudar un probador de la pausa.