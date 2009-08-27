Уникальный инструмент для быстрого и удобного построения каналов, зон отбоя и пробоя и работы по методике С. Чувашова "ТААЧ".

Методика основана на анализе отбоя цены от линий фрактальных каналов и пробоя этих линий.

TAACH_Chanels строит каналы от заданных фракталов, при необходимости дорисовывает дополнительные уровни 10, 50 и 100% и Фибо-лучи.

Немного теории:

Канальная стратегия основывается на отслеживании хода цена вдоль ценового канала который строится по экстремумам(фракталам). Так Рабочая линия проводится через два соседних максимума (или минимума), а параллельно ей проводится другая линия - через один противоположный экстремум.

Если цена отталкивается(отбивается) от Рабочей (именно Рабочей!) линии канала по направлению тренда, то ожидается дохождение её до противоположной линии, если против тренда - до середины канала(50%).

Если происходит пробой Рабочей (именно Рабочей!)линии, то ожидается ход цены примерно на ширину канала.

Критерием отбоя считается касание 10% зоны Рабочей линии и последующее закрытие(этой же или новой) свечи за линией 10% зоны(внутри канала).

Пробоем считается пробитие ценой внешней 10% зоны Рабочей линии. В качестве фильтрации ложных пробоев в методике "ТААЧ" предлагается Фибо-веер. И окончательным пробоем считается закрытие свечи за линией фибо-луча.

Подробнее ознакомится с методикой "ТААЧ" можно здесь http://youcanforex.ru.

Однако индикатор применим не только для этой методики но для канальной стратегии вообще.

Особенности индикатора:

Универсальность и гибкость построения каналов: автоматически и с коррекцией вручную.

Внешняя Панель Управления!

Встроенная справка по функциям!

Использование:

Индикатор TAACH_Chanels позволяет не загромождать график множеством линий, а рисовать последовательно, вызывая нужные функции. Все, что рисуется может быть легко подправлено вручную или автоматически.

Управление ведется с внешней панели Control Panel внизу окна графика. На этой панели расположены текстовые метки, которые седует "включать/выключать" перемещением их к верхней границе окошка или от неё. Для этого метку надо выделить , щелкнув по ней два раза, и потащить в нужную сторону. Этим включается нужная функция.

После того как функция включена, она срабатывает по приходу нового тика или, если нет желания ждать, после команды Обновление из контекстного меню графика.



Денис Орлов TAACH_Chanels

Каналы: для нанесения например только каналов 1, 6 и 9 нужно передвинуть в верхнее, включенное состояние цифровые метки 0, 5 и 8 (использованы числа от 0 до 9)



Денис Орлов TAACH_Chanels

Уровни: для нанесения уровней 10, 50 и 100% и Фибо-лучей - передернуть наверх метки Levels и FIBO(см.верхний рисунок).



Денис Орлов 10, 50 и 100%

Таким образом работают функции:

Del : Очистить график от объектов индикатора

Levels: Нарисовать/Стереть добавочные уровни каналов.

FIBO : Нарисовать/Стереть фибо-уровень от рабочей линии канала.

Long : Изменить длинну линий каналов.

(управляется наподобии ползунка от верха до низа окошка)

Shift : Сдвиг каналов по фракталам влево.

(управляется через свойство объекта "Текст")

0-9 : Нарисовать/Стереть указанный канал.

All : Нарисовать/Стереть ВСЕ каналы кроме первого.

(Нарисовать - поднять наверх НЕ до упора; Стереть - наверх до упора)

и HELP, которая вызывает справку - напоминалку по функциям.))



Денис Орлов Help

Универсальность индикатора состоит еще и в том, что любые каналы можно вручную корректировать, изменяя положение и наклон основных линий, ширину канала. Если после этого передернуть туда-обратно Levels и FIBO, то они отрисутся с учетом новых координат.

Функция Shift позволяет рисовать каналы практически в любом месте графика подобрав подходящее смещение. Это позволяет спокойно "гонять" инструмент по истории не используя тестер.

Внимание: при переключении таймфрейма настройки инструмента сбрасываются, как в любом индикаторе, и отрисовывается первый канал нового таймфрейма. Кроме того: При нажатии клавиши DELETE на клавиатуре компьютера, все выделенные метки пропадают, но восстанавливаются с новым тиком, теряя однако настройки инструмента.

Индикатор TAACH_Chanels удобно использовать совместно с другим моим индикатором Fine Fractals

Комментарии приветствуются.

Попутного вам канала! ))