Программа-тренажер для оттачивания стратегий, прогона индикаторов и тренировки торговых навыков вообще. Доступна новая версия ! Торговый ТРЕНАЖЕР 2 http://codebase.mql4.com/ru/code/9220

Приветствую!

Решил вот порадовать вас новой программкой.

Качайте, пользуйтесь, тренируйтесь, нарабатывайте навыки и интуицию. Получайте прибыль.

И рейтинг ставить не забывайте - пусть и другие качают... )

Программа реализует возможность вести виртуальную торговлю на исторических данных. При этом возможно тестировать ручную стратегию в скоростном режиме, реально и безопасно(!) оценивая соотношение прибыли и убытка и собственных способностей.

Программа поможет реально ощутить "боевые условия", с возможностью "прокрутки" событий или паузы для принятия решения или разбора полетов.

Тренируйтесь, бойцы! ))

Похожая программа выложена здесь : http://codebase.mql4.com/ru/code/9169

Спасибо Смородову П.В. за идею.

Использование:

Советник - тренажер должен находится в папке experts ( C:\Program Files\Forex4you\experts ).

Требуется запустить его в тестере стратегий с визуализацией.

Внизу окна появятся текстовые метки, которые будут управлять торговлей.

Для совершения покупки следует выделить (дважды щелкнуть по метке) Buy, оттащить её немного от нижнего края окна и отпустить.

Метка поменяет цвет и откроется ордер с заданными значениями Лота, Тейк-профит и Стоп-лосс.

Рядом с меткой возникнет значение прибыли/убытка по данному ордеру.

Для закрытия ордера соответствующую метку надо притянуть обратно к нижнему краю окна.

Значения Лота, Тейк-профит и Стоп-лосс можно изменять через свойство соответствующего Label (щелкнуть дважды и правой кнопкой вызвать меню).

В верхнем углу окна отображается информация о балансе и общей прибыли.

Можно открывать одновременно два противоположных ордера, так называемый, lock.

Есть возможность закрывать часть позиции!

Для этого нужно:

Поставить тестер на паузу. Изменить значение метки Лота на требуемую для закрытия часть. Подтащить метку ордера ( Buy или Sell ) к низу окна. Снять тестер с паузы.

Закроется указанная часть ордера, а остальная часть останется в торговле,

метка ордера ( Buy или Sell ) отскочит обратно в верхнюю активную позицию.

По управлению этот советник похож на другой мой индикатор TAACH_Chanels (http://codebase.mql4.com/ru/code/9150).

Надеюсь, вы получите пользу и удовольствие, а ваши навыки подвергнуться мощному тренингу.



