Торговый ТРЕНАЖЕР - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 14969
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Программа-тренажер для оттачивания стратегий, прогона индикаторов и тренировки торговых навыков вообще.
Доступна новая версия ! Торговый ТРЕНАЖЕР 2 http://codebase.mql4.com/ru/code/9220
Приветствую!
Решил вот порадовать вас новой программкой.
Качайте, пользуйтесь, тренируйтесь, нарабатывайте навыки и интуицию. Получайте прибыль.
И рейтинг ставить не забывайте - пусть и другие качают... )
Программа реализует возможность вести виртуальную торговлю на исторических данных. При этом возможно тестировать ручную стратегию в скоростном режиме, реально и безопасно(!) оценивая соотношение прибыли и убытка и собственных способностей.
Программа поможет реально ощутить "боевые условия", с возможностью "прокрутки" событий или паузы для принятия решения или разбора полетов.
Тренируйтесь, бойцы! ))
Похожая программа выложена здесь : http://codebase.mql4.com/ru/code/9169
Спасибо Смородову П.В. за идею.
Использование:
Советник - тренажер должен находится в папке experts ( C:\Program Files\Forex4you\experts ).
Требуется запустить его в тестере стратегий с визуализацией.
Внизу окна появятся текстовые метки, которые будут управлять торговлей.
Для совершения покупки следует выделить (дважды щелкнуть по метке) Buy, оттащить её немного от нижнего края окна и отпустить.
Метка поменяет цвет и откроется ордер с заданными значениями Лота, Тейк-профит и Стоп-лосс.
Рядом с меткой возникнет значение прибыли/убытка по данному ордеру.
Для закрытия ордера соответствующую метку надо притянуть обратно к нижнему краю окна.
Значения Лота, Тейк-профит и Стоп-лосс можно изменять через свойство соответствующего Label (щелкнуть дважды и правой кнопкой вызвать меню).
В верхнем углу окна отображается информация о балансе и общей прибыли.
Можно открывать одновременно два противоположных ордера, так называемый, lock.
Есть возможность закрывать часть позиции!
Для этого нужно:
- Поставить тестер на паузу.
- Изменить значение метки Лота на требуемую для закрытия часть.
- Подтащить метку ордера ( Buy или Sell ) к низу окна.
- Снять тестер с паузы.
Закроется указанная часть ордера, а остальная часть останется в торговле,
метка ордера ( Buy или Sell ) отскочит обратно в верхнюю активную позицию.
По управлению этот советник похож на другой мой индикатор TAACH_Chanels (http://codebase.mql4.com/ru/code/9150).
Надеюсь, вы получите пользу и удовольствие, а ваши навыки подвергнуться мощному тренингу.
