Programa-treinador para aperfeiçoar estratégias, a execução de indicadores e o treinamento de habilidades comerciais.. Uma nova versão está disponível! TREINADOR de negociação 2 http://codebase.mql4.com/ru/code/9220

Olá!

Decidi aqui para agradar você com um novo programa.

Baixe, use, pratique, atinja a intuição e as habilidades. Obtenha lucro.

E não se esqueça de colocar o rating... )

O programa implementa a possibilidade de realizar uma negociação virtual de acordo com os dados históricos. Além disso, é possível testar a estratégia manualmente no modo de alta velocidade, de forma segura(!) avaliando a proporção de ganhos e perdas e suas próprias habilidades.

O programa vai servir para aperceber realmente "condições de guerra", com a possibilidade de "rolagem" de eventos, pausa para tomar decisões...

Treinem, soldados! ))

Um programa semelhante foi carregado aqui: http://codebase.mql4.com/ru/code/9169

Obrigado Smorodova P.V. pela idéia.

Uso:

O conselheiro - treinador deve estar na pasta experts ( C:\Program Files\Forex4you\experts ).

É necessário executá-lo no testador de estratégias com visualização.

Na parte inferior da janela irão aparecer os rótulos de texto que irão gerir a negociação.

Para comprar é preciso selecionar (clicando duas vezes no rótulo) Buy, ajustar um pouco a partir da parte inferior da janela e deixar.

O rótulo muda de cor e a ordem é aberta com os valores especificados do Lote, Take-Profit e Stop-Loss.

Ao lado do rótulo aparece o valor de lucro/perda dessa ordem.

Para fechar a ordem do rótulo respetivo, é preciso arrastar de volta à borda inferior da janela.

O valores do Lote, Take-Profit e Stop-loss podem ser alterados usando o aplicativo com o respetivo Label (clicando duas vezes e abir o menu usando o botão direito).

No canto superior direito, são exibidas informações sobre o balanço e o lucro total.

Você pode abrir simultaneamente duas ordens opostas, lock.

É possível fechar parte das posições!

Para fazer isso:

Coloque o testador em pausa. Altere o valor do rótulo do Lote exigido para fechar a parte. Arraste o rótulo da ordem ( Buy ou Sell ) para a parte inferior da janela. Remova a pausa do testador.

É fechada a parte indicada da ordem, enquanto a parte restante fica na negociação,

o rótulo da ordem ( Buy ou Sell ) volta para a posição ativa em cima.

O gerenciamento do conselheiro é semelhante ao de outro indicador meu TAACH_Chanels (http://codebase.mql4.com/ru/code/9150).

Eu espero que você obtenha benefício e prazer, e suas habilidades melhorem com uma formação poderosa.



