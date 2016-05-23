Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TREINADOR de negociação - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 3334
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Programa-treinador para aperfeiçoar estratégias, a execução de indicadores e o treinamento de habilidades comerciais..
Uma nova versão está disponível! TREINADOR de negociação 2 http://codebase.mql4.com/ru/code/9220
Olá!
Decidi aqui para agradar você com um novo programa.
Baixe, use, pratique, atinja a intuição e as habilidades. Obtenha lucro.
E não se esqueça de colocar o rating... )
O programa implementa a possibilidade de realizar uma negociação virtual de acordo com os dados históricos. Além disso, é possível testar a estratégia manualmente no modo de alta velocidade, de forma segura(!) avaliando a proporção de ganhos e perdas e suas próprias habilidades.
O programa vai servir para aperceber realmente "condições de guerra", com a possibilidade de "rolagem" de eventos, pausa para tomar decisões...
Treinem, soldados! ))
Um programa semelhante foi carregado aqui: http://codebase.mql4.com/ru/code/9169
Obrigado Smorodova P.V. pela idéia.
Uso:
O conselheiro - treinador deve estar na pasta experts ( C:\Program Files\Forex4you\experts ).
É necessário executá-lo no testador de estratégias com visualização.
Na parte inferior da janela irão aparecer os rótulos de texto que irão gerir a negociação.
Para comprar é preciso selecionar (clicando duas vezes no rótulo) Buy, ajustar um pouco a partir da parte inferior da janela e deixar.
O rótulo muda de cor e a ordem é aberta com os valores especificados do Lote, Take-Profit e Stop-Loss.
Ao lado do rótulo aparece o valor de lucro/perda dessa ordem.
Para fechar a ordem do rótulo respetivo, é preciso arrastar de volta à borda inferior da janela.
O valores do Lote, Take-Profit e Stop-loss podem ser alterados usando o aplicativo com o respetivo Label (clicando duas vezes e abir o menu usando o botão direito).
No canto superior direito, são exibidas informações sobre o balanço e o lucro total.
Você pode abrir simultaneamente duas ordens opostas, lock.
É possível fechar parte das posições!
Para fazer isso:
- Coloque o testador em pausa.
- Altere o valor do rótulo do Lote exigido para fechar a parte.
- Arraste o rótulo da ordem ( Buy ou Sell ) para a parte inferior da janela.
- Remova a pausa do testador.
É fechada a parte indicada da ordem, enquanto a parte restante fica na negociação,
o rótulo da ordem ( Buy ou Sell ) volta para a posição ativa em cima.
O gerenciamento do conselheiro é semelhante ao de outro indicador meu TAACH_Chanels (http://codebase.mql4.com/ru/code/9150).
Eu espero que você obtenha benefício e prazer, e suas habilidades melhorem com uma formação poderosa.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9185
Indicador FX Sniper's T3 CCI.Object Delete
O script remove os objetos segundo a cor.