请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
用于策略优化，指标运行和训练交易技巧的程序模拟器。
新版程序已经诞生了！交易模拟器2 (http://codebase.mql4.com/en/code/9220)
欢迎！
我将向你们介绍此新程序。
下载，使用，训练，练就技巧和直觉。获得利润。
请给予评分并别忘了向其他人介绍...
程序可以实现在历史数据上进行虚拟交易。因此你可以以快速模式测试手工交易的结果，真实且安全的评估盈利和亏损以及你的交易能力。
程序有助于你感受真实的“战斗场景”使你有机会对事件进行滚动回顾，或者停下来做决定或分析。
训练吧，交易斗士！
使用方法：
智能交易程序因被放在 experts (C: \Program Files\...\experts)文件夹下。
有必要在测试策略时开启 visualization（可视化）模式。
在窗口的底部有文本标签，在那里交易被执行。
要买入的话选择（双击标签），从窗口的底部边缘拖拽Buy 一点并释放。
标签会改变颜色并带有预设值Lot, Profit and Stop- loss will open.
在标签附近是订单的盈利/亏损值。
要平仓，对应的标签应该被拖拽回窗口的底部边缘。Lot, Profit 和Stop- loss可以通过相应的 Label参数（按两次选中标签，再按右键调出此菜单）来改变其值。
在窗口的最上角，显示帐户余额和利润情况。
同时开两个方向相反的订单是可以的，即所谓的 对锁。
可以部分平仓！
要实现此功能需要：
- 暂停测试器。
- 改变标签 Lot的值为想要平仓的交易量。
- 将订单标签（Buy或 Sell）拖拽到窗口底部。
- 重启测试器。
指定的部分单量将被平仓，其他部分仍旧保留。
下单标签（Buy或 Sell）将会跳回到上面激活的位置。
在结构组织方面，这个EA和我的另一个指标类似。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/9185