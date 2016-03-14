我将向你们介绍此新程序

用于策略优化，指标运行和训练交易技巧的程序模拟器。

下载，使用，训练，练就技巧和直觉。获得利润。

请给予评分并别忘了向其他人介绍...

程序可以实现在历史数据上进行虚拟交易。因此你可以以快速模式测试手工交易的结果，真实且安全的评估盈利和亏损以及你的交易能力。

程序有助于你感受真实的“战斗场景”使你有机会对事件进行滚动回顾，或者停下来做决定或分析。

训练吧，交易斗士！

使用方法：

智能交易程序因被放在 experts (C: \Program Files\...\experts)文件夹下。

有必要在测试策略时开启 visualization（可视化）模式。

在窗口的底部有文本标签，在那里交易被执行。

要买入的话选择（双击标签），从窗口的底部边缘拖拽Buy 一点并释放。

标签会改变颜色并带有预设值