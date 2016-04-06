Ein Programm-Simulator um die eigenen Strategien zu verbessern, Indikatoren zu testen und allgemein das Handeln zu trainieren. Es ist jetzt eine neue Version des Programms erhältlich! Trading Simulator 2 (http://codebase.mql4.com/en/code/9220) Willkommen! Ich habe mich dazu entschieden das neue Programm hier zu veröffentlichen.

Laden Sie es herunter, verwenden Sie es, trainieren Sie und verbessern Sie Ihre Intuition. Erwirtschaften Sie Profite. Und vergessen Sie nicht es zu bewerten, und lassen Sie andere von diesem Tool wissen...) Mit diesem Programm ist es möglich virtuell mit historischen Daten zu handeln. Sie können wie in einem high-speed-Mode real und ganz sicher Ihre manuelle Handelsstrategie testen. Dieses Programm hilft Ihnen dabei, die wirklichen Gefühle beim Traden "fighting conditions" zu erleben, mit der Möglichkeit die Ticks schneller laufen zu lassen "scrolling" oder Pausen einzulegen, damit Zeit für Entscheidungen bleibt und diese später auch analysiert werden können. Tainieren Sie, kämpfen Sie!)) Gebrauch: Der expert sollte das folgende Verzeichnis experts (C: \Program Files\...\experts) kopiert werden. Dieses Programm sollte im Strategietester mit Visualisierung gestartet werden. Im unteren Bereich des Fensters sehen Sie Texte mit denen sie die Handelsoperationen ausführen können. Für den Kauf ist es notwendig (Doppelclick auf ein Label) Buy zu selektieren und es dann per drag'n'drop etwas höher im Fenster fallen zu lassen. Der Text ändert dann seine Farbe und das Finanzinstrument wird dann mit den Standardwerten

Lot

,

Profit

und Stop- loss geöffnet.

In der Nähe eines Labels wird der Wert von Gewinn oder Verlust dieser Order angezeigt. Um eine Order zu schließen, schieben Sie das zugehörige Label wieder in die untere Ecke des Fensters. Lot, Profit and Stop- loss Label zu verändern. (Führen Sie einen Doppelklick aus und wählen dann mit der rechten Maustaste das Menü aus). Es ist möglich die Eigenschaften zu dem dazugehörigenzu verändern. (Führen Sie einen Doppelklick aus und wählen dann mit der rechten Maustaste das Menü aus).

In der oberen Ecke des Fensters wird die Information über den Kontostand und den Profit angezeigt.

Es ist möglich zwei entgegengesetzte Orders gleichzeitig zu öffnen, "Lock".

Es gibt auch die Möglichkeit nur einen Teil einer offenen Position zu schließen!

Dafür ist folgendes notwendig:

Halten Sie den Tester an (Pause). Ändern Sie den Wert eines Labels Lot auf die gewünschte verbleibende Lotgröße. Dann nehmen Sie ein Label von der Order (Buy oder Sell) und ziehen sie es an den unteren Rand des Fensters. Lassen Sie den Tester weiterlaufen.