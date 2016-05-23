CodeBaseSecciones
MA coloreado - indicador para MetaTrader 4

Денис Орлов
La descripción:

MA coloreado - Color Media Móvil. MA de habitual alternativa. Dibuja la media móvil exponencial con el periodo especificado marcando varios colores de movimiento ascendente y descendente.

Uso:

Puede ser utilizado para el desarrollo del TS.

En la figura un ejemplo de tres MA Coloreado con los diferentes períodos:

  1. Gordo - el más rápido, el período: 24
  2. Delgado - el período: 182

  3. Puntos

    - el más lento, el período: 6000

Gordo (24) reacciona rápidamente se levanta y cae.

Si al mismo tiempo es fina (182), y el anterior restante de color Verde, especifica, que los rojos que caen son sólo correcciones, y en general verde , es decir tenencia total ascendente.

Y por último, punteada (6000) inequívocamente recuerda el descenso de la tendencia global.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9145

