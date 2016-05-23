La descripción:

MA coloreado - Color Media Móvil. MA de habitual alternativa. Dibuja la media móvil exponencial con el periodo especificado marcando varios colores de movimiento ascendente y descendente.

Uso:

Puede ser utilizado para el desarrollo del TS.

En la figura un ejemplo de tres MA Coloreado con los diferentes períodos:

Gordo - el más rápido, el período: 24 Delgado - el período: 182 Puntos - el más lento, el período: 6000

Gordo (24) reacciona rápidamente se levanta y cae.

Si al mismo tiempo es fina (182), y el anterior restante de color Verde, especifica, que los rojos que caen son sólo correcciones, y en general verde , es decir tenencia total ascendente.