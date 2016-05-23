Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MA coloreado - indicador para MetaTrader 4
- 3830
MA coloreado - Color Media Móvil. MA de habitual alternativa. Dibuja la media móvil exponencial con el periodo especificado marcando varios colores de movimiento ascendente y descendente.
Dibuja la media móvil exponencial con el periodo especificado marcando varios colores de movimiento ascendente y descendente.
Puede ser utilizado para el desarrollo del TS.
En la figura un ejemplo de tres MA Coloreado con los diferentes períodos:
- Gordo - el más rápido, el período: 24
- Delgado - el período: 182
Puntos- el más lento, el período: 6000
Gordo (24) reacciona rápidamente se levanta y cae.
Si al mismo tiempo es fina (182), y el anterior restante de color Verde, especifica, que los rojos que caen son sólo correcciones, y en general verde , es decir tenencia total ascendente.
Y por último, punteada (6000) inequívocamente recuerda el descenso de la tendencia global.
