Indikatoren

Colored MA - Indikator für den MetaTrader 4

Денис Орлов
Ansichten:
2456
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Color_MA.mq4 (2.49 KB)
Color_MA.zip (2.92 KB)
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Farbiger MA - Farbiger gleitender Durchschnitt. Eine Alternative zum gängigen MA. Dieser exponentiell gleitende Durchschnitt mit einer fest angegebenen Periode markiert mit unterschiedlichen Farben auf und Abwärtsbewegungen.

Dieser exponentiell gleitende Durchschnitt mit einer fest angegebenen Periode markiert mit unterschiedlichen Farben auf und Abwärtsbewegungen.

Gebrauch:

Kann für die Entwicklung eines TS verwendet werden.

Ein Beispiel für einen dreifarbigen MA mit unterschiedlichen Perioden:

  1. Dick - der Schnellste, die Periode: 24
  2. Dünn - die Periode: 182

  3. Gepunktet

    - der Langsamste, die Periode: 6000

Dick (24) Reagiert sehr schnell auf fallende und steigende Bewegungen.

Zur selben Zeit Dünn (182), "remaining former" GRÜN, Spezifiziert dass diese ROT fallende sind nur Korrekturen "at the general" GREEN d.h. ein aufsteigender lokaler Trend.

Und zuletzt, Gepunktet (6000) Erinnert eindeutig an die abfallende globale Tendenz.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9145

