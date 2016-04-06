Farbiger MA - Farbiger gleitender Durchschnitt. Eine Alternative zum gängigen MA. Dieser exponentiell gleitende Durchschnitt mit einer fest angegebenen Periode markiert mit unterschiedlichen Farben auf und Abwärtsbewegungen.

Gebrauch:

Kann für die Entwicklung eines TS verwendet werden.

Ein Beispiel für einen dreifarbigen MA mit unterschiedlichen Perioden:

Dick - der Schnellste, die Periode: 24 Dünn - die Periode: 182 Gepunktet - der Langsamste, die Periode: 6000

Dick (24) Reagiert sehr schnell auf fallende und steigende Bewegungen.

Zur selben Zeit Dünn (182), "remaining former" GRÜN, Spezifiziert dass diese ROT fallende sind nur Korrekturen "at the general" GREEN d.h. ein aufsteigender lokaler Trend.