Colored MA - 彩色的移动平均线。替代常规MA。绘制特定周期的指数移动平均，产生各种颜色的上下运动线。
绘制特定周期的指数移动平均，产生各种颜色的上下运动线。
使用方法：
可用于开发TS。
图中是三个不同周期的彩色MA的例子。
- Fat - 最快速的，周期为： 24
- Thin - 周期为：182
-
Dotted- 最慢速的，周期为： 6000
Fat (24) 对上升和下降的反应最为迅。速
与此同时，Thin (182)，还维持原来的 绿色，其中，那些 红色 下跌部分仅仅是 绿色部分的修正，例如当前上升趋势。
最后， Dotted (6000) 清晰的提醒了全局的下降趋势。
