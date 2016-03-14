Colored MA - 彩色的移动平均线。替代常规MA。绘制特定周期的指数移动平均，产生各种颜色的上下运动线。

使用方法：

可用于开发TS。

图中是三个不同周期的彩色MA的例子。

Fat - 最快速的，周期为： 24 Thin - 周期为：182 Dotted - 最慢速的，周期为： 6000

Fat (24) 对上升和下降的反应最为迅。速

与此同时， Thin (182)，还维持原来的 绿色，其中，那些 红色 下跌部分仅仅是 绿色部分的修正，例如当前上升趋势。