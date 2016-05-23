CodeBaseSeções
Color MA - indicador para MetaTrader 4

Денис Орлов
4543
(27)
Color MA - Média Móvel Corada. Uma alternativa para a MA convencional. Desenha a média móvel exponencial com período especificado, observando as diferentes cores do movimento para cima e para baixo.

Uso:

Ele pode ser usado para desenvolver TC.

Na figura, um exemplo de três Color MA com diferentes períodos:

  1. Negrito - a mais rápida, período: 24
  2. Fina - período: 182
  3. Pontilhada - a mais lenta, período: 6000


Color MA - Denis Orlov

Negrito (24) reage rapidamente às subidas e quedas.

Ao mesmo tempo, a Fina (182) fincando da cor VERDE anterior, indica que aquelas quedas VERMELHAS estão tendo uma correção durante uma VERDE , isto é, durante uma tendência ascendente local.

E finalmente, a Pontilhada (6000) claramente recorda a tendência global descendente.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9145

