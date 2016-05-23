Participe de nossa página de fãs
Color MA - indicador para MetaTrader 4
- 4543
Color MA - Média Móvel Corada. Uma alternativa para a MA convencional. Desenha a média móvel exponencial com período especificado, observando as diferentes cores do movimento para cima e para baixo.
Uso:
Ele pode ser usado para desenvolver TC.
Na figura, um exemplo de três Color MA com diferentes períodos:
- Negrito - a mais rápida, período: 24
- Fina - período: 182
- Pontilhada - a mais lenta, período: 6000
Negrito (24) reage rapidamente às subidas e quedas.
Ao mesmo tempo, a Fina (182) fincando da cor VERDE anterior, indica que aquelas quedas VERMELHAS estão tendo uma correção durante uma VERDE , isto é, durante uma tendência ascendente local.
E finalmente, a Pontilhada (6000) claramente recorda a tendência global descendente.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9145
