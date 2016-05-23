CodeBaseSecciones
Scripts

DeleteByName - script para MetaTrader 4

Денис Орлов | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
863
Ranking:
(4)
Publicado:
DeleteByName.mq4 (1.39 KB) ver
DeleteByName.zip (2.05 KB)
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
La descripción:

Borra el

gráfica de todos los objetos con el nombre que empiece en el prefijo especificado:


extern string PreName = "presentar prefico";

Uso:

Por ejemplo, para la extracción rápida numerosa

líneas de tendencia es necesario especificar "Trendline" (o "Trend") en la propiedad PreName.

Pueden aprenderse nombres estándar de estos y otros objetos con la propiedad de estos objetos.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9146

