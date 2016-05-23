Mira cómo descargar robots gratis
DeleteByName - script para MetaTrader 4
- 863
La descripción:
Borra el
gráfica de todos los objetos con el nombre que empiece en el prefijo especificado:
extern string PreName = "presentar prefico";
Uso:
Por ejemplo, para la extracción rápida numerosalíneas de tendencia es necesario especificar "Trendline" (o "Trend") en la propiedad PreName.
Pueden aprenderse nombres estándar de estos y otros objetos con la propiedad de estos objetos.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9146
