Indicadores

Fine Fractals - indicador para MetaTrader 4

El indicador mostrará las curvas importantes del precio, picos y fondos donde no funciona de manera estándar

 indicador.

Función de cambio de plano

 para instrucciones más exactas del tiempo de un extremo se añade.

Ambas funciones de sensibilidad y cambio son accesibles en las propiedades:

extern bool Fine=True;

extern bool FlatShift=True;

Y también

extern bool NewFAlert=False;

Para la inclusión de la señal Alert a la aparición de un nuevo fractal.

En la foto se muestran comparación habitual (gris) y fractales finos.

Ejemplo de uso:

Como se sabe, los fractales se utilizan con frecuencia para la construcción de líneas de canales que permite no pocas veces predecir el curso del precio, para ser exactos los niveles de soporte y resistencia, el punto de

rebote y ruptura y etc... Y otros...


