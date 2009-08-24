CodeBaseРазделы
Индикаторы

Color MA - индикатор для MetaTrader 4

Денис Орлов | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Color MA - Цветная Скользящая Средняя. Альтернатива обычной MA. Рисует экспоненциальную скользящую среднюю с указанным периодом, отмечая различными цветами движение вверх и вниз.

Использование:

Может быть использована для разработки ТС.

На рисунке пример трех Color MA с разными периодами:

  1. Жирная - самая быстрая, период: 24
  2. Тонкая - период: 182
  3. Пукнктирная - самая медленная, период: 6000


Color MA - Денис Орлов

Жирная (24) быстро реагирует на подъемы и падения.

В то же время Тонкая (182), оставаясь прежднего ЗЕЛЕНОГО цвета, указывает, что те КРАСНЫЕ падения есть лишь коррекции при общем ЗЕЛЕНОМ т.е. восходящем локальном тренде.

И наконец, Пунктирная (6000) однозначно напоминает об нисходящей глобальной тенденции.

