Color MA - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 14091
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Color MA - Цветная Скользящая Средняя. Альтернатива обычной MA. Рисует экспоненциальную скользящую среднюю с указанным периодом, отмечая различными цветами движение вверх и вниз.
Использование:
Может быть использована для разработки ТС.
На рисунке пример трех Color MA с разными периодами:
- Жирная - самая быстрая, период: 24
- Тонкая - период: 182
- Пукнктирная - самая медленная, период: 6000
Жирная (24) быстро реагирует на подъемы и падения.
В то же время Тонкая (182), оставаясь прежднего ЗЕЛЕНОГО цвета, указывает, что те КРАСНЫЕ падения есть лишь коррекции при общем ЗЕЛЕНОМ т.е. восходящем локальном тренде.
И наконец, Пунктирная (6000) однозначно напоминает об нисходящей глобальной тенденции.
