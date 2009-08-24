Color MA - Цветная Скользящая Средняя. Альтернатива обычной MA. Рисует экспоненциальную скользящую среднюю с указанным периодом, отмечая различными цветами движение вверх и вниз.

Использование:

Может быть использована для разработки ТС.

На рисунке пример трех Color MA с разными периодами:

Жирная - самая быстрая, период: 24 Тонкая - период: 182 Пукнктирная - самая медленная, период: 6000



Color MA - Денис Орлов

Жирная (24) быстро реагирует на подъемы и падения.

В то же время Тонкая (182), оставаясь прежднего ЗЕЛЕНОГО цвета, указывает, что те КРАСНЫЕ падения есть лишь коррекции при общем ЗЕЛЕНОМ т.е. восходящем локальном тренде.