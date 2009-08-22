Индикатор фракталов высокой чувствительности.

Внимание! Добавлена версия со звуковым оповещением Fine Fractals Sound.zip.

Индикатор покажет важные изгибы цены, пики и впадины там, где не сработает стандартный индикатор Fractals.

Добавлена функция сдвига по флэту для более точного указания времени экстремума при флэте.

Обе функции Чувствительность и Сдвиг доступны в свойствах:

extern bool Fine = True ; extern bool FlatShift = True ;

а также

extern bool NewFAlert=False;

для включения сигнала Alert при появлении нового фрактала.

На рисунке показаны для сравнения обычный (серый) и Fine Fractals.

Пример использования:

Как известно, фракталы часто используются для построения линий каналов, что позволяет иногда неплохо прогнозировать ход цены, а точнее уровни поддержки и сопротивления, точки отбоя и пробоя и т.д.