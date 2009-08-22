Ставь лайки и следи за новостями
Fine Fractals - индикатор для MetaTrader 4
- 21089
Индикатор фракталов высокой чувствительности.
Внимание! Добавлена версия со звуковым оповещением Fine Fractals Sound.zip.
Индикатор покажет важные изгибы цены, пики и впадины там, где не сработает стандартный индикатор Fractals.
Добавлена функция сдвига по флэту для более точного указания времени экстремума при флэте.
Обе функции Чувствительность и Сдвиг доступны в свойствах:
extern bool Fine=True; extern bool FlatShift=True;
а также
extern bool NewFAlert=False;
для включения сигнала Alert при появлении нового фрактала.
На рисунке показаны для сравнения обычный (серый) и Fine Fractals.
Пример использования:
Как известно, фракталы часто используются для построения линий каналов, что позволяет иногда неплохо прогнозировать ход цены, а точнее уровни поддержки и сопротивления, точки отбоя и пробоя и т.д.
