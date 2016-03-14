代码库部分
灵敏的分型 - MetaTrader 4脚本

Денис Орлов
指标能显示经典指标做不到的价格的重要拐点，高点和低点。

平移函数

 为了更加精确添加了时间极值的指示。

函数的敏感性和偏移都可通过参数进行设置：

extern bool Fine=True;

extern bool FlatShift=True;

并且

extern bool NewFAlert=False;

当出现新的分形行时设置提醒 Alert信号。

图片显示了传统（灰色）和灵敏分形的对比。

使用样例：

众所周知，分形常用于构建线形通道，可以辅助预测价格过程，准确的说是支撑和阻力位，

反弹以及突破...


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/9136

