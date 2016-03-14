请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标能显示经典指标做不到的价格的重要拐点，高点和低点。
平移函数为了更加精确添加了时间极值的指示。
函数的敏感性和偏移都可通过参数进行设置：
extern bool Fine=True; extern bool FlatShift=True;
并且
extern bool NewFAlert=False;
当出现新的分形行时设置提醒 Alert信号。
图片显示了传统（灰色）和灵敏分形的对比。
使用样例：
众所周知，分形常用于构建线形通道，可以辅助预测价格过程，准确的说是支撑和阻力位，反弹点以及突破等...
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/9136
LeManSignal
这个指标显示交易信号。SymbolsLib
此库含有多个函数用于获取加载到终端上的货币对的附加信息。注意：非官方的解决方案，可能无法在其他版本的MetaTrader中使用