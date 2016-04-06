CodeBaseKategorien
Indikatoren

Fine Fractals - Indikator für den MetaTrader 4

Денис Орлов
Der Indikator zeigt wichtige Kurven des Preises, Spitzen und Tiefststände, die nicht Standard sind

 Indikator.

Es wurde noch eine Funktion für die Verschiebung im Seitwärtstrend

 für eine noch exaktere Abbildung der Zeit eines Extremums hinzugefügt.

Auf beide Funktionen (Sensitivity und Shift) kann über die Eigenschaften zugegriffen werden:

extern bool Fine=True;

extern bool FlatShift=True;


Und auch

extern bool NewFAlert=False;

Die Ermöglichung eines Signal- Alarms, wenn ein neues Fraktal auftritt.

Für den Vergleich sind auf einem Bild normale (grey) und feine Fractale abgebildet.

Beispiel für eine Anwendung:

Wie bekannt ist, werden Fraktale sehr gerne für die Konstruktionen von Linien für Kanäle verwendet, welche es uns erlauben eine relativ gute Vorausschau der Kursentwicklung zu bekommen, mit denen wir die relativ genauen Ebenen für Widerstände und Unterstützungen ermitteln können, also Punkte, wo ein Kurs z.B.

abprallen kann. ... Und andere ...


