und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Fine Fractals - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1247
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeigt wichtige Kurven des Preises, Spitzen und Tiefststände, die nicht Standard sindIndikator.
Es wurde noch eine Funktion für die Verschiebung im Seitwärtstrendfür eine noch exaktere Abbildung der Zeit eines Extremums hinzugefügt.
Auf beide Funktionen (Sensitivity und Shift) kann über die Eigenschaften zugegriffen werden:
extern bool Fine=True; extern bool FlatShift=True;
Und auch
extern bool NewFAlert=False;
Die Ermöglichung eines Signal- Alarms, wenn ein neues Fraktal auftritt.
Für den Vergleich sind auf einem Bild normale (grey) und feine Fractale abgebildet.
Beispiel für eine Anwendung:
Wie bekannt ist, werden Fraktale sehr gerne für die Konstruktionen von Linien für Kanäle verwendet, welche es uns erlauben eine relativ gute Vorausschau der Kursentwicklung zu bekommen, mit denen wir die relativ genauen Ebenen für Widerstände und Unterstützungen ermitteln können, also Punkte, wo ein Kurs z.B.abprallen kann. ... Und andere ...
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9136
b-clock Indikator.LeManSignal
Dieser Indikator zeigt Tradingsignale.
Hull Trend Indikator.Colored MA
Bitte geben Sie in diesem Feld eine kurze Beschreibung ihres Skriptes an(Ein bis zwei Sätze).