Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
LeManSignal - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1257
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador muestra las señales del trade.
Señales del trade:
- Punto Verde, introducir trade en largo;
- PuntoRed - entrar trade en corto;
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9112
Fibo Pivot Lines GMT
Indicador Fibo Pivot Lines GMT.SymbolsLib
La librería contiene varias funciones para obtener una información adicional acerca de los símbolos, cargados en el terminal de cliente. Atención: Solución para indocumentados, puede que no funcione en las otras versiones de MetaTrader
b-clock
Indicador b-clock.Fine Fractals
El indicador supersensible de fractales.