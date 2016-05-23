CodeBaseSecciones
LeManSignal - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Actualizado:
LeManSignal.mq4 (2.66 KB) ver
El indicador muestra las señales del trade.

Señales del trade:

  • Punto Verde, introducir trade en largo;
  • PuntoRed - entrar trade en corto;

Indicador LeManSignal

Indicador LeManSignal

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9112

