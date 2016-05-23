CodeBaseSeções
Fine Fractals - indicador para MetaTrader 4

Денис Орлов
Visualizações:
1913
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Indicador de fractais de alta sensibilidade.

Atenção! Versão com notificação sonora Fine Fractals Sound.zip.

O indicador mostra as curvas de preços, picos e vales nos lugares onde o indicador padrão Fractals não consegue trabalhar.

Foi adicionada a função de deslocamento para uma melhor indicação do tempo do extremo quando acontece um plano.

A sensibilidade e o deslocamento estão disponíveis nas propriedades:

extern bool Fine=True;
extern bool FlatShift=True;

bem como

extern bool NewFAlert=False;

para ativar o sinal Alert quando aparecer um novo fractal.

Na figura foram exibidos para comparação o normal(sinza) e Fine Fractals.

Exemplo de uso:

Como é sabido, os fractais são frequentemente utilizados para a construção das linhas de canais, o que permite prever o curso de preços, mas sim apoiar e níveis de resistência, o ponto de desligar e de reparações, etc.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9136

