Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Fine Fractals - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1913
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador de fractais de alta sensibilidade.
Atenção! Versão com notificação sonora Fine Fractals Sound.zip.
O indicador mostra as curvas de preços, picos e vales nos lugares onde o indicador padrão Fractals não consegue trabalhar.
Foi adicionada a função de deslocamento para uma melhor indicação do tempo do extremo quando acontece um plano.
A sensibilidade e o deslocamento estão disponíveis nas propriedades:
extern bool Fine=True; extern bool FlatShift=True;
bem como
extern bool NewFAlert=False;
para ativar o sinal Alert quando aparecer um novo fractal.
Na figura foram exibidos para comparação o normal(sinza) e Fine Fractals.
Exemplo de uso:
Como é sabido, os fractais são frequentemente utilizados para a construção das linhas de canais, o que permite prever o curso de preços, mas sim apoiar e níveis de resistência, o ponto de desligar e de reparações, etc.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9136
Indicador b-clock.LeManSignal
O indicador exibe sinais para comprar e vender.
Indicador Hull Trend.Color MA
Média Móvel Corada.