Indicador de fractais de alta sensibilidade.

Atenção! Versão com notificação sonora Fine Fractals Sound.zip.

O indicador mostra as curvas de preços, picos e vales nos lugares onde o indicador padrão Fractals não consegue trabalhar.

Foi adicionada a função de deslocamento para uma melhor indicação do tempo do extremo quando acontece um plano.

A sensibilidade e o deslocamento estão disponíveis nas propriedades:

extern bool Fine= True ; extern bool FlatShift= True ;

bem como

extern bool NewFAlert= False ;

para ativar o sinal Alert quando aparecer um novo fractal.

Na figura foram exibidos para comparação o normal(sinza) e Fine Fractals.

Exemplo de uso:

Como é sabido, os fractais são frequentemente utilizados para a construção das linhas de canais, o que permite prever o curso de preços, mas sim apoiar e níveis de resistência, o ponto de desligar e de reparações, etc.