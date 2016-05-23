Mira cómo descargar robots gratis
ytg_2MA_4Level. - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 785
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Principio del trabajo:
2 SMA - la primera con 14 de parámetro, la segunda con 180.
También hay líneas paralelas:
SMA 180 + 250 items on Y
SMA 180 + 500 items on Y
SMA 180 - 250 items on Y
SMA 180 - 500 items on Y
Cuando la MA14 cruza cualquier línea, se produce tanto la compra o la venta.
|Símbolo
|EURUSD (Euro frente US Dollar)
|Período
|1 Hour (H1) 2009.02.19 00:00 - 2009.03.18 23:00 (2009.02.19 - 2009.03.19)
|Modelo
|Cada tick (el modo más preciso basado en los time frames más cortos disponibles)
|Parámetros
|_____1_____="Trading settings "; take_profit=1000; stop_loss=1000; lots=3; _____2_____="Indicator settings "; calculated_bar=4; fast_МА_period=20; fast_МА_method=2; price_const_of fast_МА=4; slow_МА_period=180; slow_МА_method=2; price_const_of slow_МА=4; _____3_____="Level settings "; upper_1=950; upper_2=300; lower_1=750; lower_2=450;
|Barras en prueba
|1476
|Ticks del modelado
|867857
|Calidad del Modelado
|90.00%
|Errores del gráfico que no coinciden
|5
|Depósito inicial
|10000.00
|Beneficio neto total
|17882.10
|Beneficio bruto
|23990.10
|Pérdidas brutas
|-6108.00
|Factor de beneficio
|3.93
|Beneficio esperado
|1788.21
|Drawdown absoluto
|4755.30
|Aspiración máxima
|5607.30 (51.67%)
|Drawdown relativo
|51.67% (5607.30)
|Trades totales
|10
|Posiciones cortas (ganadas %)
|2 (100.00%)
|Posiciones largas (% ganadas)
|8 (75.00%)
|Trades beneficiosos (% del total)
|8 (80.00%)
|Trades con pérdidas (% del total)
|2 (20.00%)
|Más grande
|Trade con más ganancia
|3000.00
|Trade con más pérdida
|-3054.00
|Promedio
|Trade con más ganancia
|2998.76
|Trade con más pérdida
|-3054.00
|Máximo
|victorias consecutivas (ganancia en dinero)
|7 (20990.40)
|pérdidas consecutivas (pérdida de dinero)
|1 (-3054.00)
|Máximo
|ganancias consecutivas (victorias contabilizadas)
|20990.40 (7)
|pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas)
|-3054.00 (1)
|Promedio
|victorias consecutivas
|4
|pérdidas consecutivas
|1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8783
