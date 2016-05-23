CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

ytg_2MA_4Level. - Asesor Experto para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
785
Ranking:
(7)
Publicado:
Descargar ZIP
Principio del trabajo:

2 SMA - la primera con 14 de parámetro, la segunda con 180.

También hay líneas paralelas:

SMA 180 + 250 items on Y

SMA 180 + 500 items on Y

SMA 180 - 250 items on Y

SMA 180 - 500 items on Y

Cuando la MA14 cruza cualquier línea, se produce tanto la compra o la venta.






Símbolo EURUSD (Euro frente US Dollar)
Período 1 Hour (H1) 2009.02.19 00:00 - 2009.03.18 23:00 (2009.02.19 - 2009.03.19)
Modelo Cada tick (el modo más preciso basado en los time frames más cortos disponibles)
Parámetros _____1_____="Trading settings "; take_profit=1000; stop_loss=1000; lots=3; _____2_____="Indicator settings "; calculated_bar=4; fast_МА_period=20; fast_МА_method=2; price_const_of fast_МА=4; slow_МА_period=180; slow_МА_method=2; price_const_of slow_МА=4; _____3_____="Level settings "; upper_1=950; upper_2=300; lower_1=750; lower_2=450;

Barras en prueba 1476 Ticks del modelado 867857 Calidad del Modelado 90.00%
Errores del gráfico que no coinciden 5




Depósito inicial 10000.00



Beneficio neto total 17882.10 Beneficio bruto 23990.10 Pérdidas brutas -6108.00
Factor de beneficio 3.93 Beneficio esperado 1788.21

Drawdown absoluto 4755.30 Aspiración máxima 5607.30 (51.67%) Drawdown relativo 51.67% (5607.30)

Trades totales 10 Posiciones cortas (ganadas %) 2 (100.00%) Posiciones largas (% ganadas) 8 (75.00%)

Trades beneficiosos (% del total) 8 (80.00%) Trades con pérdidas (% del total) 2 (20.00%)
Más grande Trade con más ganancia 3000.00 Trade con más pérdida -3054.00
Promedio Trade con más ganancia 2998.76 Trade con más pérdida -3054.00
Máximo victorias consecutivas (ganancia en dinero) 7 (20990.40) pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 1 (-3054.00)
Máximo ganancias consecutivas (victorias contabilizadas) 20990.40 (7) pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas) -3054.00 (1)
Promedio victorias consecutivas 4 pérdidas consecutivas 1



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8783

