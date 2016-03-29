请观看如何免费下载自动交易
工作原则:
2 SMA - 第一个参数是 14, 第二个参数是 180.
另外还有平行线:
SMA 180 + 250 items on Y
SMA 180 + 500 items on Y
SMA 180 - 250 items on Y
SMA 180 - 500 items on Y
MA14 与任何线有交叉时, 就进行买入或者卖出.
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2009.02.19 00:00 - 2009.03.18 23:00 (2009.02.19 - 2009.03.19)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|_____1_____="Торговые настройки "; тейк_профит=1000; стоп_лосс=1000; лоты=3; _____2_____="Настройки индикаторов "; расчётный_бар=4; период_быстрой_МА=20; метод_быстрой_МА=2; ценов_конст_быстрой_МА=4; период_медлн_МА=180; метод_медлн_МА=2; ценов_конст_медлн_МА=4; _____3_____="Настройки уровней "; верхний_1=950; верхний_2=300; нижний_1=750; нижний_2=450;
|Баров в истории
|1476
|Смоделировано тиков
|867857
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|5
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|17882.10
|Общая прибыль
|23990.10
|Общий убыток
|-6108.00
|Прибыльность
|3.93
|Матожидание выигрыша
|1788.21
|Абсолютная просадка
|4755.30
|Максимальная просадка
|5607.30 (51.67%)
|Относительная просадка
|51.67% (5607.30)
|Всего сделок
|10
|Короткие позиции (% выигравших)
|2 (100.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|8 (75.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|8 (80.00%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|2 (20.00%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|3000.00
|убыточная сделка
|-3054.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|2998.76
|убыточная сделка
|-3054.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|7 (20990.40)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|1 (-3054.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|20990.40 (7)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-3054.00 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|4
|непрерывный проигрыш
|1
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8783
