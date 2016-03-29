代码库部分
到包裹
EA

ytg_2MA_4Level. - MetaTrader 4EA

Iurii Tokman | Chinese English Русский Español Deutsch Português
显示:
4974
等级:
(7)
已发布:
工作原则:

2 SMA - 第一个参数是 14, 第二个参数是 180.

另外还有平行线:

SMA 180 + 250 items on Y

SMA 180 + 500 items on Y

SMA 180 - 250 items on Y

SMA 180 - 500 items on Y

MA14 与任何线有交叉时, 就进行买入或者卖出.






СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2009.02.19 00:00 - 2009.03.18 23:00 (2009.02.19 - 2009.03.19)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры_____1_____="Торговые настройки "; тейк_профит=1000; стоп_лосс=1000; лоты=3; _____2_____="Настройки индикаторов "; расчётный_бар=4; период_быстрой_МА=20; метод_быстрой_МА=2; ценов_конст_быстрой_МА=4; период_медлн_МА=180; метод_медлн_МА=2; ценов_конст_медлн_МА=4; _____3_____="Настройки уровней "; верхний_1=950; верхний_2=300; нижний_1=750; нижний_2=450;

Баров в истории1476Смоделировано тиков867857Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков5




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль17882.10Общая прибыль23990.10Общий убыток-6108.00
Прибыльность3.93Матожидание выигрыша1788.21

Абсолютная просадка4755.30Максимальная просадка5607.30 (51.67%)Относительная просадка51.67% (5607.30)

Всего сделок10Короткие позиции (% выигравших)2 (100.00%)Длинные позиции (% выигравших)8 (75.00%)

Прибыльные сделки (% от всех)8 (80.00%)Убыточные сделки (% от всех)2 (20.00%)
Самая большаяприбыльная сделка3000.00убыточная сделка-3054.00
Средняяприбыльная сделка2998.76убыточная сделка-3054.00
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)7 (20990.40)непрерывных проигрышей (убыток)1 (-3054.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)20990.40 (7)непрерывный убыток (число проигрышей)-3054.00 (1)
Среднийнепрерывный выигрыш4непрерывный проигрыш1















由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8783

