Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ytg_2MA_4Level. - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5551
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Принцип работы:.
2 SMA первая с параметрами 14 вторая с 180
также есть параллельные линии:
SMA 180 + 250 пунктов по Y
SMA 180 + 500 пунктов по Y
SMA 180 - 250 пунктов по Y
SMA 180 - 500 пунктов по Y
При пересечении MA14 любую линию, происходит либо покупка, либо продажа.
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2009.02.19 00:00 - 2009.03.18 23:00 (2009.02.19 - 2009.03.19)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|_____1_____="Торговые настройки "; тейк_профит=1000; стоп_лосс=1000; лоты=3; _____2_____="Настройки индикаторов "; расчётный_бар=4; период_быстрой_МА=20; метод_быстрой_МА=2; ценов_конст_быстрой_МА=4; период_медлн_МА=180; метод_медлн_МА=2; ценов_конст_медлн_МА=4; _____3_____="Настройки уровней "; верхний_1=950; верхний_2=300; нижний_1=750; нижний_2=450;
|Баров в истории
|1476
|Смоделировано тиков
|867857
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|5
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|17882.10
|Общая прибыль
|23990.10
|Общий убыток
|-6108.00
|Прибыльность
|3.93
|Матожидание выигрыша
|1788.21
|Абсолютная просадка
|4755.30
|Максимальная просадка
|5607.30 (51.67%)
|Относительная просадка
|51.67% (5607.30)
|Всего сделок
|10
|Короткие позиции (% выигравших)
|2 (100.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|8 (75.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|8 (80.00%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|2 (20.00%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|3000.00
|убыточная сделка
|-3054.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|2998.76
|убыточная сделка
|-3054.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|7 (20990.40)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|1 (-3054.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|20990.40 (7)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-3054.00 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|4
|непрерывный проигрыш
|1
Отображение смещения графика ценны в произвольную точку даты или номера бара
Скрипт позволяет смещать график цены на произвольную точку текущей истории терминалаStrategy Xpert
Генератор стратегий.