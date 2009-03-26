CodeBaseРазделы
в карман
Советники

ytg_2MA_4Level. - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
5551
(7)
Принцип работы:.

2 SMA первая с параметрами 14 вторая с 180

также есть параллельные линии:

SMA 180 + 250 пунктов по Y

SMA 180 + 500 пунктов по Y

SMA 180 - 250 пунктов по Y

SMA 180 - 500 пунктов по Y

При пересечении MA14 любую линию, происходит либо покупка, либо продажа.


СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2009.02.19 00:00 - 2009.03.18 23:00 (2009.02.19 - 2009.03.19)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры_____1_____="Торговые настройки "; тейк_профит=1000; стоп_лосс=1000; лоты=3; _____2_____="Настройки индикаторов "; расчётный_бар=4; период_быстрой_МА=20; метод_быстрой_МА=2; ценов_конст_быстрой_МА=4; период_медлн_МА=180; метод_медлн_МА=2; ценов_конст_медлн_МА=4; _____3_____="Настройки уровней "; верхний_1=950; верхний_2=300; нижний_1=750; нижний_2=450;

Баров в истории1476Смоделировано тиков867857Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков5




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль17882.10Общая прибыль23990.10Общий убыток-6108.00
Прибыльность3.93Матожидание выигрыша1788.21

Абсолютная просадка4755.30Максимальная просадка5607.30 (51.67%)Относительная просадка51.67% (5607.30)

Всего сделок10Короткие позиции (% выигравших)2 (100.00%)Длинные позиции (% выигравших)8 (75.00%)

Прибыльные сделки (% от всех)8 (80.00%)Убыточные сделки (% от всех)2 (20.00%)
Самая большаяприбыльная сделка3000.00убыточная сделка-3054.00
Средняяприбыльная сделка2998.76убыточная сделка-3054.00
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)7 (20990.40)непрерывных проигрышей (убыток)1 (-3054.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)20990.40 (7)непрерывный убыток (число проигрышей)-3054.00 (1)
Среднийнепрерывный выигрыш4непрерывный проигрыш1



