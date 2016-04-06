Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ytg_2MA_4Level. - Experte für den MetaTrader 4
- 710
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Funktionsprinzip:
2 SMA - der Erste mit dem Parameter 14, der Zweite mit 180.
Zudem gibt es parallele Linien:
SMA 180 + 250 items on Y
SMA 180 + 500 items on Y
SMA 180 - 250 items on Y
SMA 180 - 500 items on Y
Wenn der MA14 irgendeine Linie kreuzt, entsteht ein Buy oder ein Sell-Signal.
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|1 Stunde (H1) 2009.02.19 00:00 - 2009.03.18 23:00 (2009.02.19 - 2009.03.19)
|Model
|Jeder Tick (Die genaueste Methode, basierend auf der kleinsten erhältlichen Timeframe)
|Parameter:
|_____1_____="Trading settings "; take_profit=1000; stop_loss=1000; lots=3; _____2_____="Indicator settings "; calculated_bar=4; fast_МА_period=20; fast_МА_method=2; price_const_of fast_МА=4; slow_МА_period=180; slow_МА_method=2; price_const_of slow_МА=4; _____3_____="Level settings "; upper_1=950; upper_2=300; lower_1=750; lower_2=450;
|Getestete Bars
|1476
|Modellierte Ticks
|867857
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Chartfehler
|5
|Anfangsgröße des Kontos
|10000.00
|Totaler Netto Profitt
|17882.10
|Bruttoertrag
|23990.10
|Bruttoverlust
|-6108.00
|Profit Faktor
|3.93
|Erwartete Auszahlung
|1788.21
|Absoluter Drawdown
|4755.30
|Maximaler Drawdown
|5607.30 (51.67%)
|Relativer Drawdown
|51.67% (5607.30)
|Gesamte Anzahl an Trades
|10
|Short Positionen (Gewonnen %)
|2 (100.00%)
|Long Positionen (Gewonnen %)
|8 (75.00%)
|Profitable Trades (% von allen)
|8 (80.00%)
|Verlorene Trades (% von allen)
|2 (20.00%)
|Größter
|profitabler Trade
|3000.00
|Verlust-Trade
|-3054.00
|Durchschnitt
|profitabler Trade
|2998.76
|Verlust-Trade
|-3054.00
|Maximum
|Gewinne in Folge (Profit in Geld)
|7 (20990.40)
|Verluste in Folg (Verlust in Geld)
|1 (-3054.00)
|Maximaler
|Profite in Folge (Anzahl der Erfolge)
|20990.40 (7)
|Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)
|-3054.00 (1)
|Durchschnitt
|Aufeinanderfolgende Gewinnes
|4
|Aufeinanderfolgende Verlustes
|1
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8783
