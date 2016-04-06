CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

ytg_2MA_4Level. - Experte für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
710
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Funktionsprinzip:

2 SMA - der Erste mit dem Parameter 14, der Zweite mit 180.

Zudem gibt es parallele Linien:

SMA 180 + 250 items on Y

SMA 180 + 500 items on Y

SMA 180 - 250 items on Y

SMA 180 - 500 items on Y

Wenn der MA14 irgendeine Linie kreuzt, entsteht ein Buy oder ein Sell-Signal.






SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode1 Stunde (H1) 2009.02.19 00:00 - 2009.03.18 23:00 (2009.02.19 - 2009.03.19)
ModelJeder Tick (Die genaueste Methode, basierend auf der kleinsten erhältlichen Timeframe)
Parameter:_____1_____="Trading settings "; take_profit=1000; stop_loss=1000; lots=3; _____2_____="Indicator settings "; calculated_bar=4; fast_МА_period=20; fast_МА_method=2; price_const_of fast_МА=4; slow_МА_period=180; slow_МА_method=2; price_const_of slow_МА=4; _____3_____="Level settings "; upper_1=950; upper_2=300; lower_1=750; lower_2=450;

Getestete Bars1476Modellierte Ticks867857Modellierungsqualität90.00%
Chartfehler5




Anfangsgröße des Kontos10000.00



Totaler Netto Profitt17882.10Bruttoertrag23990.10Bruttoverlust-6108.00
Profit Faktor3.93Erwartete Auszahlung1788.21

Absoluter Drawdown4755.30Maximaler Drawdown5607.30 (51.67%)Relativer Drawdown51.67% (5607.30)

Gesamte Anzahl an Trades10Short Positionen (Gewonnen %)2 (100.00%)Long Positionen (Gewonnen %)8 (75.00%)

Profitable Trades (% von allen)8 (80.00%)Verlorene Trades (% von allen)2 (20.00%)
Größterprofitabler Trade3000.00Verlust-Trade-3054.00
Durchschnittprofitabler Trade2998.76Verlust-Trade-3054.00
MaximumGewinne in Folge (Profit in Geld)7 (20990.40)Verluste in Folg (Verlust in Geld)1 (-3054.00)
MaximalerProfite in Folge (Anzahl der Erfolge)20990.40 (7)Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)-3054.00 (1)
DurchschnittAufeinanderfolgende Gewinnes4Aufeinanderfolgende Verlustes1















Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8783

Gandalf_PRO Gandalf_PRO

Dieser EA arbeitet gut in starken Trends mit den Perioden H4 und D1 - EURUSD. Der Einstieg in den Markt basiert auf zwei-"Parametrical Exponential Smoothings" Zeit Serien.

AIS2 Trading Robot AIS2 Trading Robot

Trading Robot

Pivot AllLevels Pivot AllLevels

Pivot_AllLevels Indikator.

AIS3 Trading Robot Template AIS3 Trading Robot Template

100% Fertig für die Integration in Tradingstrategien