Funktionsprinzip:

2 SMA - der Erste mit dem Parameter 14, der Zweite mit 180.

Zudem gibt es parallele Linien:

SMA 180 + 250 items on Y

SMA 180 + 500 items on Y

SMA 180 - 250 items on Y

SMA 180 - 500 items on Y

Wenn der MA14 irgendeine Linie kreuzt, entsteht ein Buy oder ein Sell-Signal.





















Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar) Periode 1 Stunde (H1) 2009.02.19 00:00 - 2009.03.18 23:00 (2009.02.19 - 2009.03.19) Model Jeder Tick (Die genaueste Methode, basierend auf der kleinsten erhältlichen Timeframe) Parameter: _____1_____="Trading settings "; take_profit=1000; stop_loss=1000; lots=3; _____2_____="Indicator settings "; calculated_bar=4; fast_МА_period=20; fast_МА_method=2; price_const_of fast_МА=4; slow_МА_period=180; slow_МА_method=2; price_const_of slow_МА=4; _____3_____="Level settings "; upper_1=950; upper_2=300; lower_1=750; lower_2=450;

Getestete Bars 1476 Modellierte Ticks 867857 Modellierungsqualität 90.00% Chartfehler 5









Anfangsgröße des Kontos 10000.00







Totaler Netto Profitt 17882.10 Bruttoertrag 23990.10 Bruttoverlust -6108.00 Profit Faktor 3.93 Erwartete Auszahlung 1788.21



Absoluter Drawdown 4755.30 Maximaler Drawdown 5607.30 (51.67%) Relativer Drawdown 51.67% (5607.30)

Gesamte Anzahl an Trades 10 Short Positionen (Gewonnen %) 2 (100.00%) Long Positionen (Gewonnen %) 8 (75.00%)

Profitable Trades (% von allen) 8 (80.00%) Verlorene Trades (% von allen) 2 (20.00%) Größter profitabler Trade 3000.00 Verlust-Trade -3054.00 Durchschnitt profitabler Trade 2998.76 Verlust-Trade -3054.00 Maximum Gewinne in Folge (Profit in Geld) 7 (20990.40) Verluste in Folg (Verlust in Geld) 1 (-3054.00) Maximaler Profite in Folge (Anzahl der Erfolge) 20990.40 (7) Verluste in Folge (Anzahl der Verluste) -3054.00 (1) Durchschnitt Aufeinanderfolgende Gewinnes 4 Aufeinanderfolgende Verlustes 1























































