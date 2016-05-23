CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

AIS2 Trading Robot - Asesor Experto para MetaTrader 4

AIRAT SAFIN
Visualizaciones:
960
Ranking:
(7)
Publicado:
Actualizado:
AIS2TR.MQ4 (150.23 KB)
AIS2TRIE.TXT (22.42 KB)
AIS2TRIR.TXT (24.52 KB)
AIS2TRML.TXT (5.89 KB)
Robot de Trading AIS2: Características

1. Trading automático
2. Gestión de riesgos automático
3. Comntro preestablecido rápido on-the-fly
4. Función de monitorización

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8773

