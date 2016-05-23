CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Plantilla del Robot de Trading AIS3 - Asesor Experto para MetaTrader 4

AIRAT SAFIN
Visualizaciones:
1314
Ranking:
(4)
Publicado:
AIS3TR.MQ4 (144.26 KB)
AIS3TRIE.TXT (29.96 KB)
AIS3TRIR.TXT (31.59 KB)
AIS3TRML.TXT (1.25 KB)
Plantilla del Robot de Trading AIS3


Modificación: 30001
RFecha de lanzamiento: 2009.03.26


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software


Plantilla del Robot de Trading AIS3: características

1. 100% listo para integrarse en la estrategia de trading
2. Rápido para preestrablecer el control del on-the-fly
3. Gestión de riesgos automático
4. Función de monitorización

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8789

