CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Gandalf_PRO - Asesor Experto para MetaTrader 4

Dmitriy | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
926
Ranking:
(13)
Publicado:
Gandalf_PRO.mq4 (6.43 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

                                                                                 El mundo ha cambiado... Me siento en el agua, me siento en el suelo,

                                                                                  Me siento en el aire. Mucho, de lo que era antes - no volverá nunca...


                                                                                                                            "El Señor de los Anillos", Tolkien.



La idea de la creación del EA Gandalf_PRO se toma de esta rama de un foro.

El EA mantiene abiertas órdenes, unas compra y otras de venta (sin dependencia unas de otras)

 Hasta que la posición no se cierra por el TP o SL fijado.


La entrada en el mercado se produce sobre la base de dos paramétricos Exponential Smoothingss

Series de tiempo teniendo en cuenta 2 parámetros:

1ª parámetro: se trata de parámetro de alojamiento de los price-S,

2ª parámetro: se trata de parámetro de una inclinación de tendencia T,

Los cálculos van bajo fórmulas recurrentes:


                                                       S [n] =w*y [n] + (1-w) * (S [n-1] +T [n-1])     


                                                                    T [n] =t * (S [n]-S [n-1]) + (1-t) *T [n-1]


Entonces, el valor predicho:                     y [n+1] =S [n] +T [n]


Como valores iniciales (es decir iniciales) (estimaciones) para 1º y 2º parámetros posibles

Para tener factores de la fórmula de regresión lineal - desde aquí.

_____________________________________________________________________________________


Variables de entrada en el EA: 


Para largos:


                  In_BUY=true;                     posiciones largas permitidas,

                 Count_buy=24;                 número de barras en el historial en las que se alisa hacia fuera ВР,

                 w_price=0.18;                    factor del precio,

                 w_trend=0.18;                   factor  de una tendencia,

                 SL_buy=62;                      nivel de stoploss en pips,

                 Risk_buy=0;                      nivel de riesgo en %.


PAra cortos: variables In_SELL, Count_sell, m_price, m_trend, SL_sell, Risk_sell - son similares.


_____________________________________________________________________________________


Pasos de optimization en 2 etapas, lote constante, es decir, cuando Risk_buy=0; and Risk_sell =0; 


Etapa 1, para largos:            In_BUY=true; In_SELL=false; Count_buy from 3 up to 120, with step 1;

                                    w_price  and  w_trend from 0.05 up to 0.6 with step 0.01;   SL_buy from 30 up to 100, with step 1.


Etapa 2, para cortos: In_BUY=false; In_SELL=true; los otros son similares.


El EA también cotiza en sitios de "grasa" de una tendencia en períodos H4 y D - EURUSD,


 Sin embargo, la filtración adicional es necesaria para una entrada en el mercado con el uso de indicadores

 en los períodos mayores.

__________________________________________________________________________________________

Ejemplos.


1. Movimiento en el norte, desde 9 de marzo hasta el 20 de marzo de 2009:

Informe del Probador de Estrategias
Gandalf_PRO

SímboloEURUSD (Euro frente US Dollar)
Período4 Hours (H4) 2009.03.09 00:00 - 2009.03.19 20:00 (2009.03.09 - 2009.03.20)
ModeloCada tick (el método más preciso basado en todos los plazos menos disponibles)
ParámetrosIn_BUY=true; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=false; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0;
Barras en prueba1055Ticks modelados420744Modelado de la calidad90.00%
Errores gráficos no coincidentes3
Depósito inicial10000.00
Beneficio neto total326.02Beneficio bruto389.82Pérdidas brutas-63.80
Factor de beneficio6.11Beneficio esperado27.17
Drawdown absoluto116.90Máximo drawdown142.10 (1.42%)Drawdown relativo1.42% (142.10)
Trades totales12Posiciones cortas (ganadas %)0 (0.00%)Posiciones largas (% ganadas)12 (91.67%)
Trades beneficiosos (% del total)11 (91.67%)Trades con pérdidas (% del total)1 (8.33%)
Más grandeTrade con más ganancia58.10Trade con más pérdida-63.80
PromedioTrade con más ganancia35.44Trade con más pérdida-63.80
Máximovictorias consecutivas (ganancia en dinero)11 (389.82)pérdidas consecutivas (pérdida de dinero)1 (-63.80)
Máximoganancias consecutivas (victorias contabilizadas)389.82 (11)pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas)-63.80 (1)
Promediovictorias consecutivas11pérdidas consecutivas1


__________________________________________________________________________________________


№2. Movimiento en el sur, desde 24 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2008:

Informe del Probador de Estrategias
Gandalf_PRO

SímboloEURUSD (Euro frente US Dollar)
Período4 Hours (H4) 2008.09.24 00:00 - 2008.10.30 20:00 (2008.09.24 - 2008.10.31)
ModeloCada tick (el método más preciso basado en todos los plazos menos disponibles)
ParámetrosIn_BUY=false; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=true; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0;
Barras en prueba1163Ticks modelados780695Modelado de la calidad90.00%
Errores gráficos no coincidentes32
Depósito inicial10000.00
Beneficio neto total857.40Beneficio bruto2007.24Pérdidas brutas-1149.84
Factor de beneficio1.75Beneficio esperado17.86
Drawdown absoluto67.70Máximo drawdown362.48 (3.31%)Drawdown relativo3.31% (362.48)
Trades totales48Posiciones cortas (ganadas %)48 (62.50%)Posiciones largas (% ganadas)0 (0.00%)
Trades beneficiosos (% del total)30 (62.50%)Trades con pérdidas (% del total)18 (37.50%)
Más grandeTrade con más ganancia251.20Trade con más pérdida-64.88
PromedioTrade con más ganancia66.91Trade con más pérdida-63.88
Máximovictorias consecutivas (ganancia en dinero)7 (384.44)pérdidas consecutivas (pérdida de dinero)5 (-319.36)
Máximoganancias consecutivas (victorias contabilizadas)394.04 (3)pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas)-319.36 (5)
Promediovictorias consecutivas3pérdidas consecutivas2



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8779

AIS2 Trading Robot AIS2 Trading Robot

Robot de Trading

BrainTrend1Sig BrainTrend1Sig

Indicador BrainTrend1Sig.

ytg_2MA_4Level. ytg_2MA_4Level.

Tradea en niveles МА.

Pivot AllLevels Pivot AllLevels

Indicador Pivot_AllLevels.