Experts

ytg_2MA_4Level. - expert para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
682
Avaliação:
(7)
Publicado:
Publicado:
Princípio de funcionamento.

2 SMA, a primeira com parâmetros 14 e a segundo com 180

também tem linhas paralelas:

SMA 180 + 250 pontos da Y

SMA 180 + 500 pontos da Y

SMA 180 - 250 pontos da Y

SMA 180 - 500 pontos da Y

Ao ser MA14 atravessada por qualquer linha, acontece a compra ou a venda.


SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Período1 Hora (H1) 2009.02.19 00:00 - 2009.03.18 23:00 (2009.02.19 - 2009.03.19)
ModeloTodos os ticks (o método mais preciso baseia-se em todos os períodos menores disponíveis)
Parâmetros_____1_____="Configurações de negociação"; take_profit=1000; stop_loss=1000; lotes=3; _____2_____="Configurações dos indicadores"; barra_de_cálculo=4; período_da_МА_rápida=20; método_de_МА_rápida=2; preço_const_da_МА_rápida=4; período_da_МА_lenta=180; método_da_МА_lenta=2; preço_const_da_МА_lenta=4; _____3_____="Configurações dos níveis"; superior_1=950; superior_2=300; inferior_1=750; inferior_2=450;

Barras no histórico1476Modelagem de ticks867857Qualidade da modelagem90.00%
Erros de desfasamento dos gráficos5




Depósito inicial10000.00



Lucro líquido17882.10Lucro total23990.10Perda total-6108.00
Rentabilidade3.93Retorno esperado1788.21

Drawdown absoluto4755.30Drawdown máximo5607.30 (51.67%)Drawdown relativo51.67% (5607.30)

Total de transações10Posições curtas (% de ganhos)2 (100.00%)Posições longas (% de ganhos)8 (75.00%)

Transações rentáveis (% do total)8 (80.00%)Transações desfavoráveis (% do total)2 (20.00%)
Maiortransação rentável3000.00transação desfavorável-3054.00
Médiatransação rentável2998.76transação desfavorável-3054.00
Quantidade máximade vitórias consecutivas (lucro)7 (20990.40)de perdas consecutivas (perda)1 (-3054.00)
Máximalucro consecutivo (número de vitórias)20990.40 (7)perda consecutiva (número de perdas)-3054.00 (1)
Médiavitórias consecutivas4perdas consecutivas1



