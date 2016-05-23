Participe de nossa página de fãs
ytg_2MA_4Level. - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 682
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Princípio de funcionamento.
2 SMA, a primeira com parâmetros 14 e a segundo com 180
também tem linhas paralelas:
SMA 180 + 250 pontos da Y
SMA 180 + 500 pontos da Y
SMA 180 - 250 pontos da Y
SMA 180 - 500 pontos da Y
Ao ser MA14 atravessada por qualquer linha, acontece a compra ou a venda.
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|1 Hora (H1) 2009.02.19 00:00 - 2009.03.18 23:00 (2009.02.19 - 2009.03.19)
|Modelo
|Todos os ticks (o método mais preciso baseia-se em todos os períodos menores disponíveis)
|Parâmetros
|_____1_____="Configurações de negociação"; take_profit=1000; stop_loss=1000; lotes=3; _____2_____="Configurações dos indicadores"; barra_de_cálculo=4; período_da_МА_rápida=20; método_de_МА_rápida=2; preço_const_da_МА_rápida=4; período_da_МА_lenta=180; método_da_МА_lenta=2; preço_const_da_МА_lenta=4; _____3_____="Configurações dos níveis"; superior_1=950; superior_2=300; inferior_1=750; inferior_2=450;
|Barras no histórico
|1476
|Modelagem de ticks
|867857
|Qualidade da modelagem
|90.00%
|Erros de desfasamento dos gráficos
|5
|Depósito inicial
|10000.00
|Lucro líquido
|17882.10
|Lucro total
|23990.10
|Perda total
|-6108.00
|Rentabilidade
|3.93
|Retorno esperado
|1788.21
|Drawdown absoluto
|4755.30
|Drawdown máximo
|5607.30 (51.67%)
|Drawdown relativo
|51.67% (5607.30)
|Total de transações
|10
|Posições curtas (% de ganhos)
|2 (100.00%)
|Posições longas (% de ganhos)
|8 (75.00%)
|Transações rentáveis (% do total)
|8 (80.00%)
|Transações desfavoráveis (% do total)
|2 (20.00%)
|Maior
|transação rentável
|3000.00
|transação desfavorável
|-3054.00
|Média
|transação rentável
|2998.76
|transação desfavorável
|-3054.00
|Quantidade máxima
|de vitórias consecutivas (lucro)
|7 (20990.40)
|de perdas consecutivas (perda)
|1 (-3054.00)
|Máxima
|lucro consecutivo (número de vitórias)
|20990.40 (7)
|perda consecutiva (número de perdas)
|-3054.00 (1)
|Média
|vitórias consecutivas
|4
|perdas consecutivas
|1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8783
