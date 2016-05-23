Participe de nossa página de fãs
Gandalf_PRO - expert para MetaTrader 4
- 960
-
O mundo mudou ... Posso senti-lo na água, posso senti-lo na terra,
posso senti-lo no ar. Muito do que havia está perdido.
"Senhor dos Anéis", Tolkien.
A criação do conselheiro Gandalf foi inspirada nesta linha do fórum.
O conselheiro mantém aberta uma ordem buy e outra sell (independentemente uma da outra)
desde que o mercado não as fechar com TP ou SL fixos.
A entrada no mercado realiza-se com base em um período de dois parâmetros de suavização exponencial
séries temporais tendo em conta dois parâmetros:
Primeiro parâmetro: colocação do preço -S,
Segundo parâmetro: inclinação da tendência -T,
Os cálculos realizam-se segundo as formulas:
S[n]=w*y[n]+(1-w)*(S[n-1]+T[n-1])
T[n]=t*(S[n]-S[n-1])+(1-t)*T[n-1]
então, o valor "previsto" é: y[n+1]=S[n]+T[n]
É possível usar como valores (estimativas) fonte (iniciais) para o primeiro e segundo parâmetro
tomar os coeficientes a partir da fórmula de regressão linear, aqui.
Variáveis de entrada no conselheiro >
para posições longas:
In_BUY=true; - posições longas permitidas,
Count_buy=24; - número de barras no histórico, nas quais suaviza-se ВР,
w_price=0.18; - coeficiente (fator) do preço,
w_trend=0.18; - coeficiente (fator) da tendência,
SL_buy=62 ; - nível stop loss em pips,
Risk_buy=0; - nível de risco em % (dependendo dos fundos disponíveis).
para posições curtas: as variáveis In_SELL, Count_sell,m_price,m_trend,SL_sell,Risk_sell são análogas.
A otimização acontece na 2 etapa, no lote constante, isto é, quando Risk_buy=0;e Risk_sell =0;
A etapa №1, para posições longas: In_BUY=true; In_SELL=false; Count_buy entre 3 e 120, com incremento 1;
w_price и w_trend entre 0.05 e 0.6 com incremento 0.01; SL_buy entre 30 e 100, com incremento 1.
Etapa №2,para posições curtas: In_BUY=false; In_SELL=true; o resto é o mesmo.
O fascinante conselheiro negocia sobre as áreas "gordas" da tendência nos timeframes H4 e D, EURUSD,
no entanto, para entrar no mercado é preciso de uma filtragem adicional usando indicadores
em timeframes mais antigos.
Exemplos.
№1. Movimento para o norte entre 9 e 20 de março do 2009:
Strategy Tester Report
Gandalf_PRO
Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 4 Horas (H4) 2009.03.09 00:00 - 2009.03.20 20:00 (2009.03.09 - 2009.03.21)
Modelo Todos os ticks (o método mais preciso, com base em todos os timeframes mais baixos disponíveis)
Parâmetros In_BUY=true; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=false; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0;
Barras no histórico 1060 Modelagem de ticks 464687 Qualidade da modelagem 90.00%
Erros de desfasamento dos gráficos 3
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 355.57 Lucro total 419.37 Perda total -63.80
Rentabilidade 6.57 Retorno esperado 25.40
Drawdown absoluto 116.90 Drawdown máximo 142.10 (1.42%) Drawdown relativo 1.42% (142.10)
Total de transações 14 Posições curtas (% de ganhos) 0 (0.00%) Posições longas (% de ganhos) 14 (92.86%)
Transações rentáveis (% do total) 13 (92.86%) Transações desfavoráveis (% do total) 1 (7.14%)
Maior transação rentável 58.10 transação desfavorável -63.80
Média transação rentável 32.26 transação desfavorável -63.80
Número máximo de vitórias consecutivas (lucro) 13 (419.37) de perdas consecutivas (perda) 1 (-63.80)
Máximo lucro consecutivo (número de vitórias) 419.37 (13) perda consecutiva (número de perdas) -63.80 (1)
Média vitórias consecutivas 13 perda consecutiva 1
№2.Movimento para o sul entre 24 de setembro e 31 de outubro do 2008:
Strategy Tester Report
Gandalf_PRO
Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 4 Horas (H4) 2008.09.24 00:00 - 2008.10.31 20:00 (2008.09.24 - 2008.11.01)
Modelo Todos os ticks (o método mais preciso, com base em todos os timeframes mais baixos disponíveis)
Parâmetros In_BUY=false; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=true; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0;
Barras no histórico 1168 Modelagem de ticks 811958 Qualidade da modelagem 90.00%
Erros de desfasamento dos gráficos 36
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 857.60 Lucro total 2007.36 Perda total -1149.76
Rentabilidade 1.75 Retorno esperado 17.87
Drawdown absoluto 67.70 Drawdown máximo 362.42 (3.31%) Drawdown relativo 3.31% (362.42)
Total de transações 48 Posições curtas (% de ganhos) 48 (62.50%) Posições longas (% de ganhos) 0 (0.00%)
Transações rentáveis (% do total) 30 (62.50%) Transações desfavoráveis (% do total) 18 (37.50%)
Maior transação rentável 251.20 transação desfavorável -64.82
Média transação rentável 66.91 transação desfavorável -63.88
Número máximo de vitórias consecutivas (lucro) 7 (384.46) de perdas consecutivas (perda) 5 (-319.34)
Máximo lucro consecutivo (número de vitórias) 394.06 (3) perda consecutiva (número de perdas) -319.34 (5)
Média vitórias consecutivas 3 perda consecutiva 2
Em ambos os casos, os parâmetros externos tomados são - default-"redondo"(isto é, por defeito).
Esclarecimento. Infelizmente, no código da versão antiga do conselheiro publicado no CodeBase apareceram
erros (ver os últimos comentários da versão anterior do conselheiro).
