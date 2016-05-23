Gandalf_PRO

O mundo mudou ... Posso senti-lo na água, posso senti-lo na terra,

posso senti-lo no ar. Muito do que havia está perdido.

"Senhor dos Anéis", Tolkien.









A criação do conselheiro Gandalf foi inspirada nesta linha do fórum.

O conselheiro mantém aberta uma ordem buy e outra sell (independentemente uma da outra)

desde que o mercado não as fechar com TP ou SL fixos.





A entrada no mercado realiza-se com base em um período de dois parâmetros de suavização exponencial

séries temporais tendo em conta dois parâmetros:

Primeiro parâmetro: colocação do preço -S,

Segundo parâmetro: inclinação da tendência -T,

Os cálculos realizam-se segundo as formulas:

S[n]=w*y[n]+(1-w)*(S[n-1]+T[n-1])

T[n]=t*(S[n]-S[n-1])+(1-t)*T[n-1]

então, o valor "previsto" é: y[n+1]=S[n]+T[n]

É possível usar como valores (estimativas) fonte (iniciais) para o primeiro e segundo parâmetro

tomar os coeficientes a partir da fórmula de regressão linear, aqui.

__________________________________________________________________________________________

Variáveis ​​de entrada no conselheiro >

para posições longas:

In_BUY=true; - posições longas permitidas,

Count_buy=24; - número de barras no histórico, nas quais suaviza-se ВР,

w_price=0.18; - coeficiente (fator) do preço,

w_trend=0.18; - coeficiente (fator) da tendência,

SL_buy=62 ; - nível stop loss em pips,

Risk_buy=0; - nível de risco em % (dependendo dos fundos disponíveis).

para posições curtas: as variáveis In_SELL, Count_sell,m_price,m_trend,SL_sell,Risk_sell são análogas.

__________________________________________________________________________________________

A otimização acontece na 2 etapa, no lote constante, isto é, quando Risk_buy=0;e Risk_sell =0;

A etapa №1, para posições longas: In_BUY=true; In_SELL=false; Count_buy entre 3 e 120, com incremento 1;

w_price и w_trend entre 0.05 e 0.6 com incremento 0.01; SL_buy entre 30 e 100, com incremento 1.

Etapa №2,para posições curtas: In_BUY=false; In_SELL=true; o resto é o mesmo.





O fascinante conselheiro negocia sobre as áreas "gordas" da tendência nos timeframes H4 e D, EURUSD,

no entanto, para entrar no mercado é preciso de uma filtragem adicional usando indicadores

em timeframes mais antigos.

Exemplos.

№1. Movimento para o norte entre 9 e 20 de março do 2009:

Strategy Tester Report

Gandalf_PRO





Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)

Período 4 Horas (H4) 2009.03.09 00:00 - 2009.03.20 20:00 (2009.03.09 - 2009.03.21)

Modelo Todos os ticks (o método mais preciso, com base em todos os timeframes mais baixos disponíveis)

Parâmetros In_BUY=true; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=false; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0;





Barras no histórico 1060 Modelagem de ticks 464687 Qualidade da modelagem 90.00%

Erros de desfasamento dos gráficos 3





Depósito inicial 10000.00

Lucro líquido 355.57 Lucro total 419.37 Perda total -63.80

Rentabilidade 6.57 Retorno esperado 25.40

Drawdown absoluto 116.90 Drawdown máximo 142.10 (1.42%) Drawdown relativo 1.42% (142.10)





Total de transações 14 Posições curtas (% de ganhos) 0 (0.00%) Posições longas (% de ganhos) 14 (92.86%)

Transações rentáveis (% do total) 13 (92.86%) Transações desfavoráveis (% do total) 1 (7.14%)

Maior transação rentável 58.10 transação desfavorável -63.80

Média transação rentável 32.26 transação desfavorável -63.80

Número máximo de vitórias consecutivas (lucro) 13 (419.37) de perdas consecutivas (perda) 1 (-63.80)

Máximo lucro consecutivo (número de vitórias) 419.37 (13) perda consecutiva (número de perdas) -63.80 (1)

Média vitórias consecutivas 13 perda consecutiva 1





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№2.Movimento para o sul entre 24 de setembro e 31 de outubro do 2008:



Strategy Tester Report

Gandalf_PRO





Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)

Período 4 Horas (H4) 2008.09.24 00:00 - 2008.10.31 20:00 (2008.09.24 - 2008.11.01)

Modelo Todos os ticks (o método mais preciso, com base em todos os timeframes mais baixos disponíveis)

Parâmetros In_BUY=false; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=true; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0;





Barras no histórico 1168 Modelagem de ticks 811958 Qualidade da modelagem 90.00%

Erros de desfasamento dos gráficos 36





Depósito inicial 10000.00

Lucro líquido 857.60 Lucro total 2007.36 Perda total -1149.76

Rentabilidade 1.75 Retorno esperado 17.87

Drawdown absoluto 67.70 Drawdown máximo 362.42 (3.31%) Drawdown relativo 3.31% (362.42)





Total de transações 48 Posições curtas (% de ganhos) 48 (62.50%) Posições longas (% de ganhos) 0 (0.00%)

Transações rentáveis (% do total) 30 (62.50%) Transações desfavoráveis (% do total) 18 (37.50%)

Maior transação rentável 251.20 transação desfavorável -64.82

Média transação rentável 66.91 transação desfavorável -63.88

Número máximo de vitórias consecutivas (lucro) 7 (384.46) de perdas consecutivas (perda) 5 (-319.34)

Máximo lucro consecutivo (número de vitórias) 394.06 (3) perda consecutiva (número de perdas) -319.34 (5)

Média vitórias consecutivas 3 perda consecutiva 2





Em ambos os casos, os parâmetros externos tomados são - default-"redondo"(isto é, por defeito).



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esclarecimento. Infelizmente, no código da versão antiga do conselheiro publicado no CodeBase apareceram

erros (ver os últimos comentários da versão anterior do conselheiro).







