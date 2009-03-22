Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Gandalf_PRO - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11182
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Мир изменился ... Я чувствую это в воде,я чувствую это в земле,
ощущаю в воздухе. Многое,что было прежде - не вернётся никогда...
"Властелин колец",Толкиен.
Идея создания советника Gandalf навеяна этой веткой форума.
Советник держит открытыми один бай и один селл ордеры (вне зависимости друг от друга)
до тех пор,пока рынок их не закроет с фиксированными TP или SL.
Вход в рынок происходит на основе двухпараметрического экспоненциального сглаживания
временного ряда с учетом 2-х параметров:
1-й параметр: это параметр размещения цены -S,
2-й параметр: это параметр наклона тренда- T,
Расчеты идут по рекуррентным формулам:
S[n]=w*y[n]+(1-w)*(S[n-1]+T[n-1])
T[n]=t*(S[n]-S[n-1])+(1-t)*T[n-1]
тогда,"предсказанное" значение : y[n+1]=S[n]+T[n]
В качестве исходных (т.е. начальных) значений(оценок) для 1-го и 2-го параметра можно
взять коэффициенты из формулы линейной регрессии - отсюда.
__________________________________________________________________________________________
Входные переменые в советнике >
для лонгов :
In_BUY=true; -разрешены длинные позиции,
Count_buy=24; -число баров в истории,на которых сглаживается ВР,
w_price=0.18; -коэффициент (фактор) цены,
w_trend=0.18; -коэффициент (фактор) тренда,
SL_buy=62 ; -уровень стоп-лосса в пипсах,
Risk_buy=0; - уровень риска в %(в зависимости от свободных средств).
для шортов: переменые In_SELL, Count_sell,m_price,m_trend,SL_sell,Risk_sell - аналогичны.
__________________________________________________________________________________________
Оптимизация проходит в 2 этапа,на постоянном лоте,т.е. когда Risk_buy=0;и Risk_sell =0;
Этап №1,для лонгов : In_BUY=true; In_SELL=false; Count_buy от 3 до 120,с шагом 1;
w_price и w_trend от 0.05 до 0.6 с шагом 0.01; SL_buy от 30 до 100,с шагом 1.
Этап №2,для шортов : In_BUY=false; In_SELL=true;остальное-аналогично.
Советник завораживающе торгует на "жирных" участках тренда на таймфреймах H4 и D - EURUSD,
однако, для входа в рынок необходима дополнительная фильтрация с применением индикаторов
на старших таймфреймах.
Примеры.
№1.Движение на север с 9 по 20 марта 2009 г.:
Strategy Tester Report
Gandalf_PRO
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2009.03.09 00:00 - 2009.03.20 20:00 (2009.03.09 - 2009.03.21)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры In_BUY=true; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=false; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0;
Баров в истории 1060 Смоделировано тиков 464687 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 3
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 355.57 Общая прибыль 419.37 Общий убыток -63.80
Прибыльность 6.57 Матожидание выигрыша 25.40
Абсолютная просадка 116.90 Максимальная просадка 142.10 (1.42%) Относительная просадка 1.42% (142.10)
Всего сделок 14 Короткие позиции (% выигравших) 0 (0.00%) Длинные позиции (% выигравших) 14 (92.86%)
Прибыльные сделки (% от всех) 13 (92.86%) Убыточные сделки (% от всех) 1 (7.14%)
Самая большая прибыльная сделка 58.10 убыточная сделка -63.80
Средняя прибыльная сделка 32.26 убыточная сделка -63.80
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 13 (419.37) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-63.80)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 419.37 (13) непрерывный убыток (число проигрышей) -63.80 (1)
Средний непрерывный выигрыш 13 непрерывный проигрыш 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№2.Движение на юг с 24 сентября по 31 октября 2008 г.:
Strategy Tester Report
Gandalf_PRO
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2008.09.24 00:00 - 2008.10.31 20:00 (2008.09.24 - 2008.11.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры In_BUY=false; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=true; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0;
Баров в истории 1168 Смоделировано тиков 811958 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 36
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 857.60 Общая прибыль 2007.36 Общий убыток -1149.76
Прибыльность 1.75 Матожидание выигрыша 17.87
Абсолютная просадка 67.70 Максимальная просадка 362.42 (3.31%) Относительная просадка 3.31% (362.42)
Всего сделок 48 Короткие позиции (% выигравших) 48 (62.50%) Длинные позиции (% выигравших) 0 (0.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 30 (62.50%) Убыточные сделки (% от всех) 18 (37.50%)
Самая большая прибыльная сделка 251.20 убыточная сделка -64.82
Средняя прибыльная сделка 66.91 убыточная сделка -63.88
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (384.46) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-319.34)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 394.06 (3) непрерывный убыток (число проигрышей) -319.34 (5)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 2
В обоих случаях внешние параметры взяты - default-"круглыми"(т.е. по умолчанию).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уточнение. К сожалению,в код старой версии советника опубликованного в CodeBase вкрались
неточности и ошибки (см.последние комменты к предыдущей версии советника).
Показывает текущее состояние сделок и диапазоны по текущей паре.Советник на одной МА.
Советник на одной МА.
Индикатор пересечения 2-х МА.EqutyTrawlerXR_V00
Скрипт для трейлинга средств (эквити)