CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BrainTrend1Sig - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
975
Ranking:
(12)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador BrainTrend1Sig.





Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8772

Una muestra: Valor de conversión de puntos Una muestra: Valor de conversión de puntos

Código ejemplo

ATR Levels ATR Levels

Indicador de Niveles ATR.

AIS2 Trading Robot AIS2 Trading Robot

Robot de Trading

Gandalf_PRO Gandalf_PRO

El EA se cotiza bien en sitios de "grasa" de una tendencia en períodos H4 y D - EURUSD. La entrada en el mercado se produce sobre la base de dos paramétricos Exponential Smoothings Time Series.