世界已经变了... 我在水中感知它, 在陆地上感知它,
在空中感知它. 许多过往 - 都将不会重返 ...
" 指环王 ", 托尔金.
创建 Gandalf_PRO EA 的想法是来自于 论坛的这个帖子.
EA 持有一个买入仓位和一个卖出仓位 (相互间没有依赖)
一直到市场以止损或者获利关闭它们.
市场的输入基础是两个参数的指数平滑
时间序列, 两个参数为:
第一个参数: 局部价格参数-S,
第二个参数: 趋势倾向参数 T,
计算公式:
S [n] =w*y [n] + (1-w) * (S [n-1] +T [n-1])
T [n] =t * (S [n]-S [n-1]) + (1-t) *T [n-1]
然后, 预测值: y [n+1] =S [n] +T [n]
两个参数的初始 (即 initial) 值 (估算) 是可能的
取得线性回归公式 - 在此.
_____________________________________________________________________________________
EA的入场变量:
买入:
In_BUY=true; 允许买入,
Count_buy=24; 用于 ВР 平滑的历史柱数,
w_price=0.18; 价格参数,
w_trend=0.18; 趋势参数,
SL_buy=62; 止损点数,
Risk_buy=0; 风险水平百分比 .
卖出: 变量 In_SELL, Count_sell, m_price, m_trend, SL_sell, Risk_sell - 都类似.
_____________________________________________________________________________________
优化过程分为两个阶段, 对于固定手数, 也就是当 Risk_buy=0; 并且 Risk_sell =0;
第一阶段, 对于买入: In_BUY=true; In_SELL=false; Count_buy 从3到120, 步长为 1;
w_price 和 w_trend 从 0.05 到 0.6 步长 0.01; SL_buy 从 30 到 100, 步长为 1.
第二阶段, 对于卖出: In_BUY=false; In_SELL=true; 其它类似.
EA 在趋势市场中, EURUSD H4 和 D时段能够更好地交易
然而, 还有必要加上额外的过滤, 使用
更高时段的指标.
__________________________________________________________________________________________
例子.
1. 2009年3月9日到3月20日:
交易品种 EURUSD (Euro vs US Dollar) 时段 4 Hours (H4) 2009.03.09 00:00 - 2009.03.19 20:00 (2009.03.09 - 2009.03.20) 模式 每一订单 (最精确的方法, 基于可用的最小时段) 参数 In_BUY=true;
Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=false;
Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0; 测试柱数 1055 建模订单数 420744 建模质量 90.00% 图表匹配错误 3 初始存款 10000.00 总利润 326.02 毛利 389.82 毛损 -63.80 利润因子 6.11 期待收益 27.17 绝对回撤 116.90 最大回撤 142.10 (1.42%) 相对回撤 1.42% (142.10) 交易总数 12 卖出仓位 (获胜 %) 0 (0.00%) 买入仓位 (获胜 %) 12 (91.67%) 获利交易 (% 总数) 11 (91.67%) 亏损交易 (% 总数l) 1 (8.33%) 最大 获利交易 58.10 亏损交易 -63.80 平均 获利交易 35.44 亏损交易 -63.80 最大 连续获胜 (资金利润) 11 (389.82) 连续亏损 (亏损资金) 1 (-63.80) 最大 连续获利 (获胜次数) 389.82 (11) 连续亏损 (失败次数) -63.80 (1) 平均 连续获胜 11 连续亏损 1
__________________________________________________________________________________________
№2. 2008年9月24日到10月31日:
交易品种 EURUSD (Euro vs US Dollar) 时段 4 Hours (H4) 2008.09.24 00:00 - 2008.10.30 20:00 (2008.09.24 - 2008.10.31) 模式 每一订单 (最精确的方法, 基于可用的最小时段) 参数 In_BUY=false;
Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=true;
Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0; 测试柱数 1163 建模订单数 780695 建模质量 90.00% 图表匹配错误 32 初始存款 10000.00 总利润 857.40 毛利 2007.24 毛损 -1149.84 利润因子 1.75 期待收益 17.86 绝对回撤 67.70 最大回撤 362.48 (3.31%) 相对回撤 3.31% (362.48) 交易总数 48 卖出仓位 (获胜 %) 48 (62.50%) 买入仓位 (获胜 %) 0 (0.00%) 获利交易 (% 总数) 30 (62.50%) 亏损交易 (% 总数l) 18 (37.50%) 最大 获利交易 251.20 亏损交易 -64.88 平均 获利交易 66.91 亏损交易 -63.88 最大 连续获胜 (资金利润) 7 (384.44) 连续亏损 (亏损资金) 5 (-319.36) 最大 连续获利 (获胜次数) 394.04 (3) 连续亏损 (失败次数) -319.36 (5) 平均 连续获胜 3 连续亏损 2
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8779
