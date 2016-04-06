CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Gandalf_PRO - Experte für den MetaTrader 4

Dmitriy | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
1004
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
                                                                                 Die Welt hat sich geändert... Ich fühle es im Wasser, ich fühle es im Boden,

                                                                                  Ich fühle es in der Luft. So wie es war wird es nicht wieder werden. Niemals...


                                                                                                                            " Der Herr der Ringe", J.R.R.Tolkien.



Die Idee für die Entwicklung von  Gandalf_PRO  EA wurde aus diesem Teil eines Forums entnommen.

Der EA hält eine Buy- und eine Sell-Order (Unabhängig voneinander)

 Bis der Mark sie durch festgelegte TP oder SL schließt.


Der Einstieg in den Markt geschieht auf der Basis von zwei-Parametrical Exponential Smoothings

Time Series mit 2 Parametern:

1. Parameter: der Preis-S,

2. Parameter: Ist der Parameter für die Neigung des Trends T,

Die Berechnung erfolgt mit den wiederkehrenden Formeln:


                                                       S [n] =w*y [n] + (1-w) * (S [n-1] +T [n-1])     


                                                                    T [n] =t * (S [n]-S [n-1]) + (1-t) *T [n-1]


Dann wird der Vorhersagewert:                     y [n+1] =S [n] +T [n]


als initiale Werte (Erwartungen) für 1. und 2. Parameter. Es ist möglich

die Faktoren aus der Formel für die lineare Regression - von hier zu nehmen.

_____________________________________________________________________________________


Einstiegsvariablen in dem EA : 


Für Long-Orders:


                  In_BUY=true;                     Long-Positionen erlaubt,

                 Count_buy=24;                 Anzahl der Bars der Vergangenheit auf welcher der BP geglättet wird,

                 w_price=0.18;                    Faktor für den Preis,

                 w_trend=0.18;                   Faktor für den Trend,

                 SL_buy=62;                      Stop Loss in Pips,

                 Risk_buy=0;                      Risk Level in % .


Für Shorts: Sind die Variablen In_SELL, Count_sell, m_price, m_trend, SL_sell, Risk_sell - gleich.


_____________________________________________________________________________________


Die Optimierung erfolgt in zwei Schritten, bei konstanter Lotgröße, d.h. wenn Risk_buy=0; and Risk_sell =0; 


Stufe 1, Für Long:            In_BUY=true; In_SELL=false; Count_buy von 3 bis 120, Schrittweite 1;

                                    w_price  and  w_trend von 0.05 bis 0.6 mit Schrittweite 0.01;   SL_buy von 30 bis 100, mit Schrittweite 1.


Stufe 2, Für Shorts: In_BUY=false; In_SELL=true; Die anderen sind gleich.


Dieser EA arbeitet gut in starken Trends mit den Perioden H4 und D1 - EURUSD,


 Für die Einstiegspunktberechnung bei höhere Perioden sind weitere Filter mit zusätzlichen Indikatoren notwendig.

 on the higher periods.

__________________________________________________________________________________________

Beispiele.


1. Bewegung nach Norden vom 09.März 2009 bis 20. März 2009:

Strategy Tester Report
Gandalf_PRO

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode4 Hours (H4) 2009.03.09 00:00 - 2009.03.19 20:00 (2009.03.09 - 2009.03.20)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameter:In_BUY=true; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=false; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0;
Getestete Bars1055Modellierte Ticks420744Modellierungsqualität90.00%
Mismatched charts errors3
Anfangsgröße des Kontos10000.00
Totaler Netto Profitt326.02Bruttoertrag389.82Bruttoverlust-63.80
Profit Faktor6.11Erwartete Auszahlung27.17
Absoluter Drawdown116.90Maximaler Drawdown142.10 (1.42%)Relativer Drawdown1.42% (142.10)
Gesamte Anzahl an Trades12Short Positionen (Gewonnen %)0 (0.00%)Long Positionen (Gewonnen %)12 (91.67%)
Profitable Trades (% von allen)11 (91.67%)Verlorene Trades (% von allen)1 (8.33%)
Größterprofitabler Trade58.10Verlust-Trade-63.80
Durchschnittprofitabler Trade35.44Verlust-Trade-63.80
MaximumGewinne in Folge (Profit in Geld)11 (389.82)Verluste in Folg (Verlust in Geld)1 (-63.80)
MaximalerProfite in Folge (Anzahl der Erfolge)389.82 (11)Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)-63.80 (1)
DurchschnittAufeinanderfolgende Gewinnes11Aufeinanderfolgende Verlustes1


__________________________________________________________________________________________


№2. Bewegung nach Süden vom 24. September 2008 - 31. Oktober 2008:

Strategy Tester Report
Gandalf_PRO

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode4 Hours (H4) 2008.09.24 00:00 - 2008.10.30 20:00 (2008.09.24 - 2008.10.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameter:In_BUY=false; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=true; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0;
Getestete Bars1163Modellierte Ticks780695Modellierungsqualität90.00%
Mismatched charts errors32
Anfangsgröße des Kontos10000.00
Totaler Netto Profitt857.40Bruttoertrag2007.24Bruttoverlust-1149.84
Profit Faktor1.75Erwartete Auszahlung17.86
Absoluter Drawdown67.70Maximaler Drawdown362.48 (3.31%)Relativer Drawdown3.31% (362.48)
Gesamte Anzahl an Trades48Short Positionen (Gewonnen %)48 (62.50%)Long Positionen (Gewonnen %)0 (0.00%)
Profitable Trades (% von allen)30 (62.50%)Verlorene Trades (% von allen)18 (37.50%)
Größterprofitabler Trade251.20Verlust-Trade-64.88
Durchschnittprofitabler Trade66.91Verlust-Trade-63.88
MaximumGewinne in Folge (Profit in Geld)7 (384.44)Verluste in Folg (Verlust in Geld)5 (-319.36)
MaximalerProfite in Folge (Anzahl der Erfolge)394.04 (3)Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)-319.36 (5)
DurchschnittAufeinanderfolgende Gewinnes3Aufeinanderfolgende Verlustes2



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8779

