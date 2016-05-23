



Cuando el precio rompe a través del parabólico 0.02 y 0.2 trazamos las líneas de Fibo entre el mínimo más cercano (antes de la rotura a través del parabólico) y el máximo de la barra ocurre la rotura. De tal manera se obtiene el nivel del objetivo en el 161.8% y el nivel de entrada al 50%. El Stop se coloca a 2 puntos por debajo del mínimo significativo anterior.



Sell



Cuando el precio rompe a través del parabólico 0.02 y 0.2 hacia abajo trazamos las líneas de Fibo entre el máximo significativo más cercano (antes de la rotura a través delparabólico) y el mínimo de la barra, ocurreo la rotura. De tal manera, obtenemos el nivel del objetivo en el 161.8% y el nivel de entrada al 50%. ElStop se coloca a 2 puntos sobre el máximo significativo anterior.

