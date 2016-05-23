CodeBaseSecciones
AIS1 Trading Robot - Asesor Experto para MetaTrader 4

AIRAT SAFIN
Visualizaciones:
1079
Ranking:
(5)
Publicado:
Actualizado:
AIS1.MQ4 (26.96 KB)
AIS1 Trading Robot: instrucción

Download: AIS1IE.TXT

Download: AIS1IR.TXT

AIS1 Trading Robot: Lista de Modificaciones

AIS101 Trading Robot: Modificación

Date: 14.02.2009

Download: AIS101.MQ4

Download: AIS101.TXT

AIS102 Trading Robot: Modificación

Date: 15.02.2009

Download: AIS102.MQ4

Download: AIS102.TXT

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8700

