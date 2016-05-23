



Autor do conselheiro:

Yuri. ForTrader.ru



Compra



Quando o preço atinge o parabolic 0.02 & 0.2, trassamos a linha fibo

entre o mínimo significativo mais próximo (antes de atingir o parabolic) e o máximo da barra, na qual o parabolic foi atingido.

Assim, obtemos um nível alvo de 161.8% e um nível de entrada de 50%. O stop é colocado 2 pips abaixo do último mínimo significativo.



venda



Quando o preço ultrapassa o parabolic 0.02 & 0.2 para baixo, trassamos a linha fibo

entre o máximo significativo mais próximo (antes de atingir o parabolic) e o mínimo da barra, na qual o parabolic foi atingido.

Assim, obtemos um nível alvo de 161.8% e um nível de entrada de 50%. O stop é colocado 2 pips acima do último máximo significativo.





Dicas: