Um bom conselheiro para parabolic e Fibonacci. - expert para MetaTrader 4
- 1234
Autor do conselheiro:
Yuri. ForTrader.ru
Compra
Quando o preço atinge o parabolic 0.02 & 0.2, trassamos a linha fibo
entre o mínimo significativo mais próximo (antes de atingir o parabolic) e o máximo da barra, na qual o parabolic foi atingido.
Assim, obtemos um nível alvo de 161.8% e um nível de entrada de 50%. O stop é colocado 2 pips abaixo do último mínimo significativo.
venda
Quando o preço ultrapassa o parabolic 0.02 & 0.2 para baixo, trassamos a linha fibo
entre o máximo significativo mais próximo (antes de atingir o parabolic) e o mínimo da barra, na qual o parabolic foi atingido.
Assim, obtemos um nível alvo de 161.8% e um nível de entrada de 50%. O stop é colocado 2 pips acima do último máximo significativo.
Dicas:
- Conselheiro para trabalhar no gráfico 15М EURUSD.
- Algumas funções usadas no conselheiro são descritas no meu blog programação para mql4.
- Uma descrição mais completa das estratégias pode ser encontrada no fórum e o estudo da estratégia pode ser lido na edição 38 da revista.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8666
