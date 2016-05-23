CodeBaseSeções
Experts

Um bom conselheiro para parabolic e Fibonacci. - expert para MetaTrader 4

Publicado:
Atualizado:
Autor do conselheiro:

Yuri. ForTrader.ru

Compra

Quando o preço atinge o parabolic 0.02 & 0.2, trassamos a linha fibo
entre o mínimo significativo mais próximo (antes de atingir o parabolic) e o máximo da barra, na qual o parabolic foi atingido.
Assim, obtemos um nível alvo de 161.8% e um nível de entrada de 50%. O stop é colocado 2 pips abaixo do último mínimo significativo.

venda

Quando o preço ultrapassa o parabolic 0.02 & 0.2 para baixo, trassamos a linha fibo
entre o máximo significativo mais próximo (antes de atingir o parabolic) e o mínimo da barra, na qual o parabolic foi atingido.
Assim, obtemos um nível alvo de 161.8% e um nível de entrada de 50%. O stop é colocado 2 pips acima do último máximo significativo.


Dicas:

  • Conselheiro para trabalhar no gráfico 15М EURUSD.
  • Algumas funções usadas no conselheiro são descritas no meu blog programação para mql4.
  • Uma descrição mais completa das estratégias pode ser encontrada no fórum e o estudo da estratégia pode ser lido na edição 38 da revista.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8666

