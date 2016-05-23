Mira cómo descargar robots gratis
ds_HDiv_OsMA_01 - otro Indicador Avocational por divergencia oculta del OsMA - indicador para MetaTrader 4
Traza la divergencia oculta por el OsMA.
Algunos procedimientos (líneas de trazo) se toman del FX5_divirgence...
Los puntos se trazan en los momentos reales de las señales de descubiertas en la gráfica.
Sí, creo que es correcto dibujar una señal en la barra cero, la gráfica muestra la realidad a la vez!
Los que tienen éxito con el HD, por favor, respondan...
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8668
