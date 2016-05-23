CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ds_HDiv_OsMA_01 - otro Indicador Avocational por divergencia oculta del OsMA - indicador para MetaTrader 4

[Deleted] | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1889
Ranking:
(12)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Traza la divergencia oculta por el OsMA.

Algunos procedimientos (líneas de trazo) se toman del FX5_divirgence...

Los puntos se trazan en los momentos reales de las señales de descubiertas en la gráfica.

Sí, creo que es correcto dibujar una señal en la barra cero, la gráfica muestra la realidad a la vez!

Los que tienen éxito con el HD, por favor, respondan...

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8668

Una EA bueno con Lineas Paraboliс Fibo Una EA bueno con Lineas Paraboliс Fibo

Un scalper por parabólico y Fibonacci.

csv2fxt simple csv2fxt simple

Sencillo conversor csv-fxt

AIS1 Trading Robot AIS1 Trading Robot

Robot de Trading

Aroon Horn Aroon Horn

Indicador Aroon Horn.