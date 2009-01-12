CodeBaseРазделы
Советники

Неплохой советник по параболику и линейке фибоначчи. - эксперт для MetaTrader 4

Автор советника:

Юрий. ForTrader.ru

Покупка

Когда цена пробивает параболик 0.02 & 0.2, проводим линии Фибо
между ближайшим значимым минимумом (до пробоя параболика) и максимумом бара, на котором произошел пробой параболика.
Таким образом мы получаем уровень цели на 161.8% и уровень входа на 50%. Стоп выставляется на 2 пипса ниже последнего значимого минимума.

Продажа

Когда цена пробивает параболик 0.02 & 0.2 вниз, проводим линии Фибо
между ближайшим значимым максимумом (до пробоя параболика) и минимумом бара, на котором произошел пробой параболика.
Таким образом мы получаем уровень цели на 161.8% и уровень входа на 50%. Стоп выставляется на 2 пипса выше последнего значимого максимума.


Советы:

  • Советник для работы на 15М графике EURUSD.
  • Некоторые функции используемые в советнике описаны в моем блоге программирование на mql4.
  • Более полное описание стратегии можно посмотреть на форуме а исследование стратегии прочитать в 38 выпуске журнала.
