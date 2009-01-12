



Автор советника:

Юрий. ForTrader.ru



Покупка



Когда цена пробивает параболик 0.02 & 0.2, проводим линии Фибо

между ближайшим значимым минимумом (до пробоя параболика) и максимумом бара, на котором произошел пробой параболика.

Таким образом мы получаем уровень цели на 161.8% и уровень входа на 50%. Стоп выставляется на 2 пипса ниже последнего значимого минимума.



Продажа



Когда цена пробивает параболик 0.02 & 0.2 вниз, проводим линии Фибо

между ближайшим значимым максимумом (до пробоя параболика) и минимумом бара, на котором произошел пробой параболика.

Таким образом мы получаем уровень цели на 161.8% и уровень входа на 50%. Стоп выставляется на 2 пипса выше последнего значимого максимума.

Советы: