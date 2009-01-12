Ставь лайки и следи за новостями
Неплохой советник по параболику и линейке фибоначчи. - эксперт для MetaTrader 4
- 25146
Автор советника:
Юрий. ForTrader.ru
Покупка
Когда цена пробивает параболик 0.02 & 0.2, проводим линии Фибо
между ближайшим значимым минимумом (до пробоя параболика) и максимумом бара, на котором произошел пробой параболика.
Таким образом мы получаем уровень цели на 161.8% и уровень входа на 50%. Стоп выставляется на 2 пипса ниже последнего значимого минимума.
Продажа
Когда цена пробивает параболик 0.02 & 0.2 вниз, проводим линии Фибо
между ближайшим значимым максимумом (до пробоя параболика) и минимумом бара, на котором произошел пробой параболика.
Таким образом мы получаем уровень цели на 161.8% и уровень входа на 50%. Стоп выставляется на 2 пипса выше последнего значимого максимума.
Советы:
- Советник для работы на 15М графике EURUSD.
- Некоторые функции используемые в советнике описаны в моем блоге программирование на mql4.
- Более полное описание стратегии можно посмотреть на форуме а исследование стратегии прочитать в 38 выпуске журнала.
