En ocasiones, aparece como una manera de hablar, es un subproducto. La base de es la posición de la movil NavelSMA en relación a dos móviles SMA trazadas por los altibajos de las barras. Normalmente utilizo las móviles NavelXXX en lugar de las estándar de cierre, debido a que se ha agregado los cuatro parámetros (O, H, L, C) en su cálculo, es un poco más suave menos "sonado" en la barra cero.

Me sorprendió mucho cuando obtuvo la imagen. Si se quiere experimentar colocar en el mismo lugar BO y AO uno debajo del otro en una sola ventana. ¿Resulta que "todos los caminos conducen a Roma"? No trato de averiguar lo que es mejor, lo que es peor y cuál es la diferencia, ha nacido por lo que puede vivir.

Compilar los archivos de ambos, NavelSMA se llama a través del BO a través del iCustom().