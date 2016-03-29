请观看如何免费下载自动交易
一个使用抛物线和斐波那契线的优秀EA - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 9143
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
EA 作者:
Juriy. ForTrader.ru
买入
当价格突破了抛物线 0.02 & 0.2 时, 我们在最接近柱的最小值 (在抛物线突破之前) 和突破发生柱的最大值之间画出斐波那契线. 通过这种方式, 我们取得了在 161.8% 的目标以及在 50% 的入场水平. 止损放在比最小值低两点的位置.
卖出
当价格向下突破抛物线 0.02 & 0.2 时, 我们在最接近柱的最大值 (抛物线突破之前) 和突破发生柱的最小值之间画出斐波那契线. 通过这种方式, 我们就取得了在161.8%的目标以及在50%的入场水平. 止损放在比最大值高两个点的位置.
建议:
- 本EA用于在M15 EURUSD图表上运行.
- EA中使用的一些函数在我的博客MQL4编程(programmin in MQL4)中有描述.
- 关于策略的更详细的信息可以在 论坛上找到, 策略的研究可以阅读第38个问题杂志(38-th issue of the journal).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8666
