买入



当价格突破了抛物线 0.02 & 0.2 时, 我们在最接近柱的最小值 (在抛物线突破之前) 和突破发生柱的最大值之间画出斐波那契线. 通过这种方式, 我们取得了在 161.8% 的目标以及在 50% 的入场水平. 止损放在比最小值低两点的位置.



卖出



当价格向下突破抛物线 0.02 & 0.2 时, 我们在最接近柱的最大值 (抛物线突破之前) 和突破发生柱的最小值之间画出斐波那契线. 通过这种方式, 我们就取得了在161.8%的目标以及在50%的入场水平. 止损放在比最大值高两个点的位置.





