



EA Urheber:

Juriy. ForTrader.ru



Kaufen:



Wenn der Preis durch den Parabolic 0.02 & 0.2 bricht, Dann zeichnen wir ein FIBO zwischen dem nächsten Minimum (Bevor der Parabolic durchbrochen wurde) und dem Maximum von der Bar, bei welcher der Durchbruch erfolgt ist. In diesem Fall erhalten wir die Ebene unseres Ziels bei 161.8% Und den Einstiegskurs bei 50%. Das Stop wird zwei Pips unterhalb des letzten signifikanten Minimums gesetzt.



Verkauf



Wenn der Preis abwärts durch den Parabolic 0.02 & 0.2 bricht, dann zeichnen wir ein FIBO zwischen dem nächsten signifikanten Maximum (Bevor der Parabolic durchbrochen wurde) und dem Minimum von der Bar, bei welcher der Durchbruch erfolgt ist. In diesem Fall erhalten wir die Ebene unseres Ziels bei 161.8% Und den Einstiegskurs bei 50%. Das Stop wird zwei Pips oberhalb des letzten signifikanten Minimums gesetzt.



