A Good EA by Paraboliс and Fibo Lines - Experte für den MetaTrader 4
EA Urheber:
Juriy. ForTrader.ru
Kaufen:
Wenn der Preis durch den Parabolic 0.02 & 0.2 bricht, Dann zeichnen wir ein FIBO zwischen dem nächsten Minimum (Bevor der Parabolic durchbrochen wurde) und dem Maximum von der Bar, bei welcher der Durchbruch erfolgt ist. In diesem Fall erhalten wir die Ebene unseres Ziels bei 161.8% Und den Einstiegskurs bei 50%. Das Stop wird zwei Pips unterhalb des letzten signifikanten Minimums gesetzt.
Verkauf
Wenn der Preis abwärts durch den Parabolic 0.02 & 0.2 bricht, dann zeichnen wir ein FIBO zwischen dem nächsten signifikanten Maximum (Bevor der Parabolic durchbrochen wurde) und dem Minimum von der Bar, bei welcher der Durchbruch erfolgt ist. In diesem Fall erhalten wir die Ebene unseres Ziels bei 161.8% Und den Einstiegskurs bei 50%. Das Stop wird zwei Pips oberhalb des letzten signifikanten Minimums gesetzt.
Ratschläge:
- Der EA wurde dafür ausgelegt in einem M15 EURUSD Chart zu arbeiten.
- Einige der Funktionen, die in diesem EA verwendet werden, beschreibe ich in meinem Blog programming in MQL4.
- Eine genauere Beschreibung dieser Strategie finden Sie in dem forum und die Untersuchung der Strategie kann in der 38. Ausgabe des Journals nachgelesen werden.
