代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

指标 Sidus v.2 - MetaTrader 4脚本

Oleg | Chinese English Русский Español Deutsch Português
显示:
13358
等级:
(13)
已发布:
已更新:
sidus_v_2.mq4 (4.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

作者:

Ideas by Sidus

指标在穿过 ма 和rsi 线水平 50时显示箭头。同时给出声音警示。


Внимание! Индикатор, иногда, при выполнении условий, не ставит стрелки. Иногда, ставит стрелки на текущем баре, но потом если цена пошла в прежнем направлении он эти стрелки не убирает.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8633

混沌交易系统 混沌交易系统

根据 比尔.威廉姆 的混沌交易法II 所编写的自动交易系统。系统的进出场信号有所不同，为的是更多的获取利润，减少不必要的损失。 系统运用的H4上表现良好（USD/CAD尤为突出）。但当前仍旧无法过滤掉部分调整行情，或者说没有很好的思路来继续，尤其是AO与AC指标的编写，超出笔者的能力之外。若您有很好的思路，请联系本人，表示感谢。 MaximumRisk 风险系数 DeCreaseFactor 成交量变化因子 TrendSMA 趋势线 AddStopLoss 是否添加止

STik STik

另外一个指标显示替克图表.对于转手倒卖很有益处. 指标有自己的特性.

chaos 2.0 chaos 2.0

警报指标以 Ао 和 АС为基础 - 图表中显示颜色变化。

信息指标 信息指标

根据水平显示: SPREAD和 STOPLEVEL-以点的形式显示止损/止赢的最小水平。 告知报价改变信息。