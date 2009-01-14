请观看如何免费下载自动交易
指标在穿过 ма 和rsi 线水平 50时显示箭头。同时给出声音警示。
Внимание! Индикатор, иногда, при выполнении условий, не ставит стрелки. Иногда, ставит стрелки на текущем баре, но потом если цена пошла в прежнем направлении он эти стрелки не убирает.
根据 比尔.威廉姆 的混沌交易法II 所编写的自动交易系统。系统的进出场信号有所不同，为的是更多的获取利润，减少不必要的损失。 系统运用的H4上表现良好（USD/CAD尤为突出）。但当前仍旧无法过滤掉部分调整行情，或者说没有很好的思路来继续，尤其是AO与AC指标的编写，超出笔者的能力之外。若您有很好的思路，请联系本人，表示感谢。 MaximumRisk 风险系数 DeCreaseFactor 成交量变化因子 TrendSMA 趋势线 AddStopLoss 是否添加止STik
