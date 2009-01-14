根据 比尔.威廉姆 的混沌交易法II 所编写的自动交易系统。系统的进出场信号有所不同，为的是更多的获取利润，减少不必要的损失。 系统运用的H4上表现良好（USD/CAD尤为突出）。但当前仍旧无法过滤掉部分调整行情，或者说没有很好的思路来继续，尤其是AO与AC指标的编写，超出笔者的能力之外。若您有很好的思路，请联系本人，表示感谢。 MaximumRisk 风险系数 DeCreaseFactor 成交量变化因子 TrendSMA 趋势线 AddStopLoss 是否添加止

另外一个指标显示替克图表.对于转手倒卖很有益处. 指标有自己的特性.