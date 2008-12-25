CodeBaseРазделы
Индикатор Sidus v.2 - индикатор для MetaTrader 4

Автор:

Ideas by Sidus

Индикатор ставит стрелки при совместном пересечении ма и пересечении уровня rsi 50. Дает звуковой сигнал.



 

Внимание! Индикатор, иногда, при выполнении условий, не ставит стрелки. Иногда, ставит стрелки на текущем баре, но потом если цена пошла в прежнем направлении он эти стрелки не убирает.


