Автор:

Ideas by Sidus

Индикатор ставит стрелки при совместном пересечении ма и пересечении уровня rsi 50. Дает звуковой сигнал.

Внимание! Индикатор, иногда, при выполнении условий, не ставит стрелки. Иногда, ставит стрелки на текущем баре, но потом если цена пошла в прежнем направлении он эти стрелки не убирает.