Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор Sidus v.2 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12754
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
Ideas by Sidus
Индикатор ставит стрелки при совместном пересечении ма и пересечении уровня rsi 50. Дает звуковой сигнал.
Внимание! Индикатор, иногда, при выполнении условий, не ставит стрелки. Иногда, ставит стрелки на текущем баре, но потом если цена пошла в прежнем направлении он эти стрелки не убирает.
To jest tabela sygnałów którą stworzyłem w oparciu o popularne wskaźniki rynkowe... myślę, że każdemu może się przydać.Индикатор 2-х МА разных валютных пар в одном окне.
Индикатор 2-х МА валютных пар EURUSD и GBPUSD в одном окне.
Универсальная схема советника для простого внедрения множетсва стратегий в один советник.Ценовой осцилятор ДиНаполи
Новая версия известного и простого индикатора созданного Джоном ДиНаполи. Он отличается от других индикаторов подобного типа тем, что умеет просчитывать и отображать уровни перекупленности и перепроданности.