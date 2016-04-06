CodeBaseKategorien
Indicator Sidus v.2 - Indikator für den MetaTrader 4

Oleg
Ideen von Sidus

Dieser Indikator zeigt Pfeile an den Stellen, wo sich die MA und der RSI an dem Level 50 schneiden. Es wird ein Sound abgespielt.



Achtung! Manchmal werden keine Pfeile gezeichnet, obwohl die Bedingungen zutreffen. Manchmal werden zunächst Pfeile gezeichnet, aber wenn der Preis sich dann in die falsche Richtung bewegt, werden diese nicht mehr entfernt.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8633

Volatility Indicator Volatility Indicator

Dieser Code berechnet die Differenz zwischen dem maximalen Maxima und dem minimalen Minima von den letzten 20 Kerzen. (parameter). Das Ergebnis wird in Punkten dargestellt.

Multy_MA Multy_MA

Ein Indikator über Gruppen-Bewegungen. Er zeigt die Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten (MAs) in einem separaten Fenster an.

Lots Calculation Lots Calculation

Hier werden die Anzahl der Lots in Abhängigkeit von der angegebenen prozentualen Größe des verfügbaren Betrages berechnet.

MultiNeyro MultiNeyro

Ein Algorithmus für das Tunen (Optimierung) durch zwei Bereiche mit Hilfe der Zwei-Ebenen Drei-Stufen-Optimierung.