Indicator Sidus v.2 - Indikator für den MetaTrader 4
- 1185
Author:
Ideen von Sidus
Dieser Indikator zeigt Pfeile an den Stellen, wo sich die MA und der RSI an dem Level 50 schneiden. Es wird ein Sound abgespielt.
Achtung! Manchmal werden keine Pfeile gezeichnet, obwohl die Bedingungen zutreffen. Manchmal werden zunächst Pfeile gezeichnet, aber wenn der Preis sich dann in die falsche Richtung bewegt, werden diese nicht mehr entfernt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8633
